Krebs-OP! Superstar Jessie J sagt Europa-Tour ab – neuer Termin für Köln-Konzert

Jessie J (37) hat ihren Fans ein trauriges Update gegeben. Die britische Sängerin muss ihre für Herbst geplante Europa-Tour aufgrund ihrer Krebs-Erkrankung absagen.

Damit fällt auch ihr Konzert am 11. Oktober im Kölner E-Werk aus. Doch es gibt schon neue Termine.

Jessie J verschiebt Europa-Tournee

Im Juni gab Jessie J ihr vorerst letztes Konzert in London. Dies tat sie bewusst, um sich einer Mastektomie zu unterziehen, statt einer Chemotherapie. Nach dem chirurgischen Eingriff fühlte sich Jessie J tief betroffen: „Ich kann nicht die Mutter sein, die ich gern wäre“, sagte sie kürzlich im Podcast „Great Company“.

In einem Instagram-Video erklärte Jessie J ihren Fans jetzt die Situation. Sie betonte: „Leider brauche ich eine zweite Operation. Nichts zu Ernstes, aber es muss bis Ende des Jahres gemacht werden.“ Sie fügte hinzu: „Es tut mir so leid, ich bin enttäuscht und traurig, aber ich muss mich darum kümmern, ich muss gesund werden.“

Europa-Konzerte verschoben, neue Musik geplant

Die ursprünglich für Oktober geplanten Europa-Konzerte wurden auf April 2026 verschoben. Das Konzert in Köln soll am 24. April stattfinden, berichtet die „Bild„. Die neuen Daten sind bereits bekannt, wobei die Termine für ihre USA-Tournee noch offen sind. Jessie J versicherte ihren Fans: „Ihr alle wisst, wie sehr ich diese Konzerte spielen möchte, aber ich muss realistisch sein.“

Trotz allem blickt die Sängerin optimistisch in die Zukunft: „Es kommt neue Musik, sooo viel Musik, ich kann es kaum erwarten.“ Jessie J, bekannt als eine der größten Künstlerinnen Großbritanniens, betont, dass aktuell das persönliche Wohl im Vordergrund steht und sie die schwierige Phase gemeinsam mit ihrer Familie durchstehen will.

