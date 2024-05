Japantag 2024 in Düsseldorf: Fans in Sorge – kippt die Lage jetzt komplett?

Manga-Fans und Cosplayer fiebern dem 1. Juni schon seit Wochen entgegen. Denn dann findet der Japantag 2024 in Düsseldorf statt. Es ist die Gelegenheit für die Fans der Anime-Szene, sich in Schale zu schmeißen.

Im vergangenen Jahr pilgerten rund 650.000 Menschen in die NRW-Hauptstadt, um das japanische Kulturfest zu feiern. Ähnlich viele werden auch beim Japantag 2024 erwartet. Doch kurz vor dem Massen-Event schauen alle sorgenvoll in den Himmel.

Japantag 2024 in Düsseldorf: Großes Zittern

Es ist ein buntes Programm, das die Besuchenden beim Japantag 2024 in Düsseldorf erwartet. 90 Stände mit köstlichen Leckereien und Accessoires aus Fernost, drei Bühnen mit Musik und Performances sowie erstmals einem Ninja-Parcours auf dem unteren Rheinwerft – alles unter freiem Himmel. Kein Wunder, dass alle die Wetter-Vorhersage genau im Blick behalten.

Während am Freitag (31. Mai) im Süden der Republik die höchste Unwetterstufe gilt, soll es in NRW an diesem Tag noch ruhig bleiben. Doch am Samstag könnte sich die Lage umkehren. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten im Tagesverlauf Gewitter und Schauer in NRW aufziehen – für die Open-Air-Veranstaltung mit abendlichem Feuerwerk wäre das natürlich wenig erfreulich. Bleibt zu hoffen, dass die Gewitter um die NRW-Hauptstadt herumziehen und alle Japantag-Fans sicher feiern können.

DAS darfst du zum Japantag 2024 nicht mitnehmen

Apropos Sicherheit. Im Vorfeld der Veranstaltung weist die Polizei auf das Waffenverbot an Wochenenden und Feiertagen im Bereich der Altstadt und des Rheinufers (zwischen Apollo und Schlossturm) hin. Hier werden Messer mit einer Klinge von mehr als vier Zentimetern einkassiert.

Wichtig für Manga-Fans am Japantag: Nicht nur Messer sind verboten. „Darüber hinaus fallen bestimmte Deko-, Kostüm- oder Anscheinswaffen unter das Waffengesetz und dürfen generell auf Veranstaltungen nicht mitgeführt werden“, erklärt die Polizei Düsseldorf. Wer sich kostümiert, sollte auf echt aussehende Waffen also verzichten.