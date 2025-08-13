Jannik Kontalis will Bürgermeister von Mönchengladbach werden – mit Umsonst-Idee

Der derzeitige „Prominent getrennt“-Kandidat Jannik Kontalis (29) hat vor Kurzem mit seiner Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach etliche überrascht. Doch was bedeuten sein politischer „Jobwechsel“ für seine Fernsehkarriere?

Und vor allem meint er den potenziellen Zug ins Rathaus ernst? Gegenüber DER WESTEN spricht der OB-Kandidat nun Klartext und lässt kein gutes Wörtchen an seinen Mitstreitern …

Realitystar Jannik Kontalis will Oberbürgermeister werden: Was er plant

Reality-Star, Influencer und jetzt Politiker? Jannik Kontalis, vielen bekannt aus Formaten wie „Make Love, Fake Love“ und „Prominent getrennt“, kandidiert in seiner Heimatstadt Mönchengladbach als Oberbürgermeister. Somit ist klar: Zwischen Instagram-Reels und Medienrummel steht jetzt etwas ganz anderes auf seinem Plan: Kommunalpolitik.

Sein Ziel? Er möchte die Niederrhein-Stadt verändern – gerade, weil er Gladbach selbst eine Zeit lang den Rücken gekehrt hat. Der Grund: fehlende Perspektive, ein tristes Stadtbild, vor allem „das Zentrum. Ich finde es wirklich nicht mehr attraktiv. Tut mir auch mega leid, aber man muss wirklich einiges ändern.“

Er betont weiter, dass er nicht nur vieles verändern will, sondern auch Menschen zurück in die Stadt holen möchte – vor allem diejenige, die das Gefühl haben, dass Gladbach ihnen wenig zu bieten hat. „Ich hoffe, die Leute wieder in die Stadt zurückzubringen, weil wir super viel zu bieten haben. Wir haben unter anderem einen superguten Fußballclub.“

Kostenloser ÖPNV für alle

Und wer sich das Wahlprogramm des 28-Jährigen anschaut, merkt schnell: Kontalis verzichtet auf große politische Phrasen und bleibt lieber konkret. Statt „Verkehrswende“ heißt es bei ihm: Kostenloser ÖPNV am Samstag – weil „der Samstag soll den Bürgern gehören.“ Er will auch den Leerstand in der Innenstadt bekämpfen, sichere Rückzugsorte für Frauen schaffen, nervige 30er-Zonen prüfen lassen und auch Baustellen, die „gefühlt nie fertig werden“, angehen.

Sogar der Kiosk am Sonntag und der Döner-Preis tauchen in seinem Programm auf – Letzterer soll durch freiwillige Absprachen fair bleiben. Ein Punkt, der ihm besonders wichtig ist: „Normale“ Sprache. Kontalis sagt, er könne es nicht ab, wenn Politiker in einem „komische politischem Hochdeutsch“ sprechen, das sowieso keiner verstehe. Seine Forderung: „Redet doch einfach normal, so wie die Bürger auch.“

„Ich bin jung, ich bin modern“: Kontalis will viel verändern

Viele wissen es: Als Influencer ist Kontalis viel herumgekommen. Dabei hat ihn besonders Litauen beeindruckt – vor allem gepflegte Parks und die moderne Anlagen für Jugendliche. All das vermisse er in Gladbach. „Das macht mich traurig, weil Mönchengladbach einfach trist und grau ist.“ Doch anstatt nur zu kritisieren, will er sich aktiv einbringen – mit dem, was er kann: Social Media, Aufmerksamkeit erzeugen, Unternehmen ins Boot holen. „Ich bin jung, ich bin modern, ich kann was verändern“, sagt er ganz selbstbewusst.

Und weiter: „Man sollte auch niemals die Macht von Social Media unterschätzen. Wir können einfach gezielt große Unternehmen mit an einen Tisch bringen, um Pilotprojekte umzusetzen und um wirklich was zu verändern.“ Was bei ihm auch anders läuft, ist auch das „Mitmach-Format“: Auf der Onlineseite seines Wahlprogramms gibt es ein Feld, in das Bürger selbst eintragen können, was sie verändern möchten.

Auch wenn er heute medial sichtbar ist: Kontalis‘ Wurzeln liegen fest in Mönchengladbach. Seine Großmutter kam einst aus Griechenland zurück in die Stadt, zog allein sieben Kinder groß. Die Familie ist geblieben. „Wir sind Gladbach durch und durch.“

Klingt alles schön und gut, doch trotz seiner Medienreichweite von 228 Tausend Follower (Stand: 13. August 2025) und mit wenig politischer Erfahrung, kritisiert der OB-Kandidat seine Mitstreiter scharf: „Ich finde alle anderen Kandidaten ziemlich langweilig. Ich schau mir natürlich auch an, was die anderen machen. Und ich muss sagen, deren Themen sind seit 30 Jahren gleich.“

Klar ist: Jannik Kontalis tritt nicht als klassischer Politiker auf – und will es auch nicht sein. Ob seine Reality-Vergangenheit dabei hilft oder hindert, wird sich zeigen. Letztlich liegt es an den Wählern in Mönchengladbach, ob sie ihm auch politisch – fernab von RTL+ – ihr Vertrauen schenken.