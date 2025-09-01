Jannik Kontalis: „Mein Körper hat mir gesagt, du musst Mönchengladbach retten“

Vom Reality-TV ins Rathaus? Jannik Kontalis möchte offenbar andere Wege gehen und kandidiert nun als Oberbürgermeisterkandidat für Mönchengladbach. Für viele ein Witz – für ihn? Purer Ernst. Seine Motivation für den „Jobwechsel“? Der Unternehmer wurde in der Stadt geboren und ist dort aufgewachsen, er möchte Mönchengladbach „lebendiger“ machen und „für mehr Grünflächen“ sorgen.

Die Wahl um den Posten des neuen Oberbürgermeisters oder der neuen Oberbürgermeisterin findet am 19. September statt. Jannik Kontalis (29) möchte als parteiloser Einzelbewerbern antreten. Dafür musste er Unterschriften sammeln – doch plötzlich standen zwei andere OB-Kandidaten vor ihm. Prompt stellten sie ihn zur Rede …

Kontalis will Oberbürgermeister werden – die Idee kam ihm im Flieger nach Malle

Doch wie kam es überhaupt dazu? Die Idee zur Kandidatur kam ihm übrigens im Flieger, wie er gegenüber DER WESTEN preisgab. Und mindestens 380 Stimmen später war es amtlich: Der RTL-Star darf als Oberbürgermeister von Mönchengladbach kandidieren. Inzwischen wurde auch sein Name beim Wahlausschuss vorgelesen, damit steht seiner Bewerbung jetzt nichts mehr im Wege.

„Ich weiß nicht wieso, aber auf dem Weg nach Mallorca kam mir der Gedanke im Flieger. Da saß ich neben meinem Geschäftspartner und bestem Freund Rodger. Und einfach so, mitten im Flug, hat mein Körper mir gesagt, du musst Mönchengladbach retten. Und dann habe ich mich gefragt, warum sagt mein Kopf mir das? Ich habe nachgeschaut und genau jetzt gab es die Kandidaturphase. Das war für mich mein Zeichen. Los geht’s“, erzählt er lachend.

Nach einem skeptischen Blick haben die beiden dann über die Pott-Stadt geredet und festgestellt „wie viele Probleme die Stadt eigentlich hat.“ Seine Lösung? Oberbürgermeister zu werden, vieles verändern und „bisschen Entertainment in den Wahlkampf bringen“. Gesagt – getan.

AfD (Michael Immel)- und CDU (Christof Wellens) -Kandidat suchen RTL-Star

Mit allerlei guter Laune und zahlreichen Capri-Sonnen-Packungen versuchte er die Stimmen der Bürger zu gewinnen. Und nicht nur er war da, auch seine Familie unterstützte ihn. „Meine Familie hat Unterschriften gesammelt. Sie sind alle Feuer und Flamme. Und ja, die Welt – oder viele Leute – mögen vielleicht gerade noch über mich lachen. Aber wenn ich Oberbürgermeister von Mönchengladbach werde, wird man mich nicht mehr unterschätzen.“ Und offenbar macht sich nicht nur die Welt Gedanken über ihn, sondern auch die anderen Mitstreiter – denn noch während er auf Stimmenjagd war, standen plötzlich zwei andere OB-Kandidaten vor ihm.

„Mein Highlight war, dass zwei andere Oberbürgermeisterkandidaten zu uns an den Stand gekommen sind. Ich meine, es war einer von der AfD gewesen und einer von der CDU. Auf jeden Fall kamen zwei andere Oberbürgermeisterkandidaten zu mir an den Stand und haben tatsächlich gesagt, Junge, das ist verdammt geil, was du hier machst. Wir kandidieren zwar selbst, aber wir wollen, dass du dabei bist. Wo können wir unterschreiben?“ Für ihn war damit klar: Die anderen nehmen ihn ernst – ganz im Gegenteil zu seinen Show-Kollegen, denn „90 Prozent der Menschen haben gelacht. Die haben gesagt ‚Realitystar und Politik‘, das passt nicht zusammen.“

Reality-Kollegen lachen – Kontalis ist das „Scheiß-Egal“

Besonders bei Influencer Jonny Jaspers (32), mit dem er gemeinsam bei „Prominent getrennt“ vor der Kamera stand, scheint die Nachricht gemischte Gefühle auszulösen. Unter einem Instagram-Post, kommentierte der Influencer: „Ich bin gerade erst hier hingezogen, bitte lass mich nicht wieder umziehen müssen.“ Ganz anders reagierte hingegen Janniks Ex-Partnerin Gerda Lewis (32). Unter einem Beitrag von RTL+ machte sie scherzhaft: „Ich hätte First Lady werden können.“

Für den OB-Kandidaten ein Schlag ins Gesicht: „Das ist ein Thema, was mich tatsächlich traurig gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Ich war auf einem Event in Berlin und an dem Abend wurde wirklich nahezu jeder zu meiner Kandidatur befragt. Die meisten haben gelacht und Sachen gemeint wie: „Der weiß doch gar nichts, der hat doch keine Ahnung.“ Es gab einfach keine einzige positive Rückmeldung.“ Und: „Besonders erschreckend war, dass viele sogar zu mir gekommen sind und Hallo gesagt haben. Und dann, zwei Minuten später, haben sie schlecht im Interview über mich geredet. Das sind dann halt leider klassische Reality-Stars.“

Trotz allem lässt er sich von der Kritik nicht unterkriegen, so stellt er gegenüber DER WESTEN klar: „Ich habe eine sehr gesunde Scheiß-Egal-Einstellung, wenn man es mal so sagt. Ich sage mir immer, in 100 Jahren interessiert es kein Schwein mehr, was ich gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe.“ Bleibt nur noch die Frage: Macht er je wieder Reality-Shows? Kontalis meint klar: „Ob ich jetzt nochmal in TV-Shows gehe oder nicht, das bleibt offen, aber abwägen würde ich es nicht. Ich liebe einfach das Fernsehen, mir macht es Spaß.“

Klar ist jedoch: Mit Social Media und seinem Wahlprogramm versucht er, junge Wähler zu erreichen. Ob dieser ungewöhnliche Ansatz am Ende auch Stimmen bringt, wird sich am 19. September 2025 zeigen, wenn in Mönchengladbach gewählt wird. HIER erfährst du mehr über sein Wahlprogramm und seine Pläne für die NRW-Stadt.