In Isselburg ereignete sich ein schlimmes Verbrechen.

Isselburg: Neue Details nach Familiendrama in NRW! Vater tötet Ehefrau und Tochter (17), dann sich selbst

Isselburg. Neue Details nach dem Familiendrama in Isselburg (NRW)!

In der Stadt Isselburg im Münsterland hat ein Vater (51) seine fünf Jahre jüngere Ehefrau und die 17-jährige Tochter getötet, teilt die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Danach hat er sich selbst das Leben genommen. Eine weitere Tochter (14) überlebte unverletzt.

Isselburg: Familiendrama in NRW!

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr erhielt die Polizei Borken Hinweise auf ein Tötungsdelikt, heißt es in der Pressemitteilung. Beamte fuhren daraufhin zur Wohnadresse der Familie in Isselburg und fanden drei tote Personen.

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt: „Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 51-jährige Mann seine Frau und die zwei gemeinsamen Kinder töten.“ Einer Bekannten habe er am Morgen von der Tat erzählt, die daraufhin die Polizei alarmierte. „In der Wohnung der Familie fanden die Rettungskräfte den Leichnam der 46-jährigen Ehefrau und der 17-jährigen gemeinsamen Tochter. Die zweite 14-jährige Tochter wurde körperlich unverletzt im Haus angetroffen. Sie wird betreut und ärztlich versorgt.“

Motiv nach Tat in Isselburg unklar

Am Freitag wurden die Leichname des 51-jährigen Familienvaters und seiner Tochter (17) im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert.

„Die bislang vorliegenden Ergebnisse der Obduktionen und der rechtsmedizinischen Untersuchungen lassen keine Zweifel zu. Beide Frauen sind gewaltsam zu Tode gekommen“, erläutert Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Ebenso hat die Obduktion den Suizid des 51-Jährigen bestätigt.“

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der überlebenden 14-jährigen Tochter machten die Ermittler keine genaueren Angaben zur Todesursache.

14-jährige Tochter spricht mit der Polizei

Die 14-jährige Tochter hatte sich bereits am Donnerstagnachmittag zum Tatgeschehen geäußert. „Die 14-Jährige ist stabil und konnte durch Polizeibeamte befragt werden“, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Und weiter: „Bei Eintreffen der Polizei hielt sich das Mädchen in einem Zimmer auf, welches von außen verschlossen war. Obwohl ihr Vater auch ihr mit dem Tod gedroht haben soll, setzte er sein Vorhaben nicht um."

Das Motiv der schrecklichen Tat ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen kommen laut Polizei „Streitigkeiten im Rahmen einer schon länger andauernden Trennungsphase des Ehepaares in Betracht“.

Das ist die Stadt Isselburg:

liegt im westlichen Münsterland im Kreis Borken

10.636 Einwohner

sechs Stadtteile

Bürgermeister ist Michael Carbanje (parteilos)

Das Polizeipräsidium Münster hat eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Götze eingerichtet, die die Ermittlungen aufgenommen hat. (cs, js, ms)