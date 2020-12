Familiendrama in Isselburg! (Symbolbild)

Isselburg: Familiendrama in NRW! Vater tötet Ehefrau und Tochter (17) , dann sich selbst – 14-jährige Tochter überlebt unverletzt

Isselburg. Familiendrama in Isselburg (NRW)!

In der Stadt Isselburg im Münsterland hat ein Vater (51) seine fünf Jahre jüngere Ehefrau und die 17-jährige Tochter getötet, teilt die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Danach hat er sich selbst das Leben genommen. Eine weitere Tochter (14) überlebte unverletzt.

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr erhielt die Polizei Borken Hinweise auf ein Tötungsdelikt, heißt es in der Pressemitteilung. Beamte fuhren daraufhin zur Wohnadresse der Familie in Isselburg und fanden drei tote Personen.

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt:: „Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 51-jährige Mann seine Frau und die zwei gemeinsamen Kinder töten.“ Einer Bekannten habe er am Morgen von der Tat erzählt, die daraufhin die Polizei alarmierte. „In der Wohnung der Familie fanden die Rettungskräfte den Leichnam der 46-jährigen Ehefrau und der 17-jährigen gemeinsamen Tochter. Die zweite 14-jährige Tochter wurde körperlich unverletzt im Haus angetroffen. Sie wird betreut und ärztlich versorgt.“

Motiv nach Tat in Isselburg unklar

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 51-Jährige zuerst seine Ehefrau und die gemeinsame Tochter tötete und anschließend Suizid begang. Das Motiv sei bislang unklar.

Zu der Art, wie die drei Familienmitglieder ums Leben kamen, äußerten sich die Ermittler aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Obduktionen sollen Botzenhardt zufolge voraussichtlich am Freitag erfolgen.

Das ist die Stadt Isselburg:

liegt im westlichen Münsterland im Kreis Borken

10.636 Einwohner

sechs Stadtteile

Bürgermeister ist Michael Carbanje (parteilos)

Das Polizeipräsidium Münster hat eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Götze eingerichtet, die die Ermittlungen aufgenommen hat. (cs)