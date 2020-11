NRW: Ägypter flieht vor Islamisten – „Deutschlands Grundgesetz ist ein Geschenk!“

Hussien Khedr ist inzwischen Vize-Bundesvorsitzender der AG Migration und Vielfalt in der SPD.

Er ist einer Gefahr entronnen – doch er sieht eine neue Gefahr aufkommen...

Hussien Khedr (34) lebt heute mit seiner Frau und seinem Kind in Herford (NRW). In Sicherheit. Ohne Bedrohungen, ohne Angst um sein oder um das Leben seiner Familie. Das war bis vor einigen Jahren noch anders. Khedr ist gebürtiger Ägypter und konsequent säkular. Für den Juristen gehört Religion in die eigenen vier Wände, darf nicht die Politik eines Landes bestimmen.

Für diese Haltung hat er auch in Ägypten eingestanden – und hatte deshalb Todesangst!

NRW: Ägypter flieht vor Islamisten nach Deutschland

Gegenüber DER WESTEN erzählt Khedr: „Es war Mai 2011, in Ägypten ist Husni Mubarak nach 30 Jahren Herrschaft abgesetzt worden. Wir Demokraten haben für eine pluralistische Gesellschaft eingestanden. Doch unsere Sache ist von der Muslimbruderschaft gekapert worden. Sie konnte innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Anhänger mobilisieren, hat Andersdenkende angegriffen und Gewalt eingesetzt.“

Khedr hat seine Heimat Ägypten aus Angst um seine deutsche Ehefrau verlassen. Foto: Privat

Der 34-Jährige, mit einer deutschen Christin verheiratet, hat Angst bekommen, zumal eine Welle der Gewalt auch gegen Christen mit zahlreichen Toten durch Ägypten gegangen ist. Khedr: „Einer der Muslimbruderschaft hat im Fernsehen eine furchteinflößende Ansprache gehalten. Er sagte vor einem Millionenpublikum, dass politischen Gegnern und Andersgläubigen die Hände und Füße abgeschnitten werden sollen! Das war zu viel, ich hatte Angst um meine Frau, wir haben uns in Kairo nicht mehr sicher gefühlt.“

Das ist Islamismus:

wird auch „radikaler Islam“ genannt

Streben, im Namen Allahs eine allein religiös legitimierte Gesellschafts- und Staatsordnung zu errichten

richtet sich gegen die Prinzipien des Laizismus (Trennung von Staat und Religion), Individualität, Volkssouveränität, Gleichstellung der Geschlechter und Religions- und Meinungsfreiheit

zutiefst antisemitisch

es wird unterschieden zwischen Gruppierungen, die ihre Ziele friedlich durchsetzen wollen, und radikalen Strömungen, die Gewalt und Terror als Mittel anwenden

„Deutschlands Grundgesetz ist ein Geschenk!“

Viele seiner Freunde und Bekannte, überzeugte Demokraten, seien zu dem Zeitpunkt bereits wegen ihrer politischen Meinung bedroht und verprügelt worden. Dann der gemeinsame Entschluss: die Flucht nach Deutschland, in die Heimat seiner Ehefrau. Nach Herford. Jetzt ist Hussien Khedr Vize-Bundesvorsitzender der AG Migration und Vielfalt in der SPD, arbeitet u.a. als Dolmetscher, ist seit Ende 2014 sogar deutscher Staatsbürger. Er sagt: „Deutschlands Grundgesetz ist ein Geschenk! Es gibt nichts Besseres auf der Welt.“

Eine vollverschleierte Frau hält in Kairo ein Schild mit dem „Rabia“-Zeichen, dem Symbol der Muslimbrüder. Foto: imago images / ZUMA Wire

Doch er warnt auch hierzulande vor dem wachsenden Einfluss radikaler Islamisten wie der Muslimbruderschaft, die die Gedanken schon von Kindern und Jugendlichen „vergiften“. Der 34-Jährige: „Der radikale Islam stört das friedliche Zusammenleben aller Religionen in Deutschland. Es darf nicht sein, dass Moscheen aus dem Ausland finanziert werden oder Imame aus der Türkei und dem Nahen Osten hier predigen dürfen. Das macht mir große Sorgen.“ Er nennt die Muslimbruderschaft ein „Krebsgeschwür, das sich im ganzen Körper ausbreitet und den Menschen dann tötet“.

Bundesverfassungsschutz beobachtete Muslimbruderschaft

Tatsächlich steht die Muslimbruderschaft unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Im aktuellen Bericht wird sie als älteste und einflussreichste sunnitische islamistische Bewegung bezeichnet, die in mehr als 70 Ländern vertreten ist. Ihr Ziel: die Errichtung eines politischen und gesellschaftlichen Systems auf der Grundlage des Korans.

Die Muslimbruderschaft wird in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet und unter „Islamismus/Islamistischer Terrorismus“ geführt.

Der Verfassungsschutz warnt, dass die Muslimbrüder kein Teil eines demokratischen Systems sein wollen, sondern Wahlen lediglich als Sprungbrett nutzen würden, „um ihre Vorstellung eines islamistisch geprägten politischen Systems durchzusetzen.“ Prominente Anhänger der Muslimbruderschaft sind der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (66) und der ägyptische Ex-Präsident Mohammed Mursi (2019 verstorben).

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gehört zu den Muslimbrüdern, grüßt seine Anhänger regelmäßig wie hier mit dem „Rabia“-Gruß. Foto: imago images / Depo Photos

„Dürfen nicht zulassen, dass Islamisten unser Zusammenleben vergiften“

Khedr appelliert daran, nicht alle Muslime über einen Kamm zu scheren. Denn die überwältigende Mehrheit der Muslime in Deutschland würden hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik stehen.

Khedr: „Ich bin selbst gläubiger Muslim, doch stehe mit allem, was ich habe, für Demokratie ein. Uns allen gehört Deutschland, wir dürfen nicht zulassen, dass radikale Islamisten unser Zusammenleben vergiften.“