Impftermin in NRW: 116 117 zusammengebrochen – das musst du jetzt wissen

Die Website zur Impfterminvergabe in NRW war am Montagmorgen nicht erreichbar.

Düsseldorf. Am Montag sollte die Vergabe für den Impftermin gegen Corona für alle Menschen ab 80 Jahre in NRW starten. Doch es haperte gewaltig - sowohl auf der Internetseite als auch in der Hotline.

Beide Hotline-Telefonnummern sowie die Webseite www.116117.de waren am Montagmorgen zunächst nicht erreichbar - für 8 Uhr war der Start geplant gewesen. Offenbar war der Andrang auf den Impftermin in NRW sehr groß.

Andrang auf Impftermin in NRW ist am Montag groß

Alle ab 80 Jahren sollen ab dem 8. Februar in Impfzentren geimpft werden, hierfür ist ein Termin notwendig. Die Verabreichung des Vakzins ist freiwillig und kostenlos. In NRW leben rund 1,2 Millionen Menschen, die 80 Jahre alt oder älter sind.

8 bis 22 Uhr Besetzung an Hotlines

Das Gesundheitsministerium hat empfohlen, die beiden Termine für die Erst- und Zweitimpfung im Internet unter der Adresse www.116117.de zu vereinbaren.

Außerdem gibt es eine Telefon-Hotline, die von 8 Uhr bis 22 Uhr besetzt sein sollen: Wer im rheinischen Teil von NRW lebt, soll die kostenfreie Rufnummer 0800/11611701 wählen, Menschen in Westfalen die ebenfalls kostenfreie Rufnummer 0800/11611702.

Geduld haben ist die Devise

Beide Nummern und die Webseite zunächst waren aber nicht erreichbar. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium gewarnt, dass es zu Wartezeiten kommen könne, sowohl im Internet als auch telefonisch.

So sieht die Seite aus, wenn sie funktioniert. Foto: Der Westen

Man müsse Geduld haben, aber man solle beruhigt sein: Jeder Berechtigte werde einen Impftermin bekommen.

Keine Termine am Impfzentrum, sondern nur telefonisch oder online

Viele Impfzentren weisen außerdem daruaf hin, dass die Termine ausschließlich online vergeben werden.

Die Stadt Hagen schreibt beispielsweise: „Hagenerinnen und Hagener über 80 Jahren können ab heute telefonisch oder online einen Termin für die Coronaschutzimpfung vereinbaren. Die Stadt Hagen weist an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hin, dass die Terminvergabe NICHT im Impfzentrum in der Stadthalle, Wasserloses Tal 2, erfolgt. In einem persönlichen Schreiben hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die über 80-jährigen Hagenerinnen und Hagener über dem Impfstart und die Möglichkeiten der Terminvereinbarung informiert. Dieses Schreiben wurde von einigen Bürgerinnen und Bürgern missverstanden und veranlasste sie, am Montagmorgen direkt das Impfzentrum zur Terminvergabe aufzusuchen. Eine Terminvergabe vor Ort ist nicht möglich.“ (fb/dpa)