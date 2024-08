Ikea in NRW: Irre Rabatt-Aktion! Kunden tauchen SO auf und kriegen auch noch Geld

Du stehst eines Morgens auf, schaust dich in deinen vier Wänden um und hast das Gefühl, dass du eine Veränderung brauchst? So geht es Menschen des Öfteren mal. Auf einmal gefällt einem die Einrichtung, die Couch oder der Kleiderschrank nicht mehr. Also schaust du dich bei Möbelhäusern wie Ikea, Roller und Co. um.

Doch aufgepasst! An en einem Tag im August könntest du glauben, dass du selbst noch träumst. Denn die Outfit-Wahl der anderen Kunden könnte für etwas Überraschung sorgen und dich gleichzeitig ärgern, weil du aus der Reihe tanzt. Eine Ikea-Filiale in NRW lockt nämlich mit einer irren Rabatt-Aktion!

Ikea in NRW mit besonderer Rabatt-Aktion

Den Schlaf eben noch aus den Augen gewischt und stehst du vor dem Kleiderschrank und überlegst, was du für deinen Ikea-Besuch anziehst? Das kannst du dir sparen! Geh doch einfach im Schlafanzug.

Nein, das ist kein Aprilscherz. Die Ikea-Filiale in Wuppertal fordert ihre Kunden tatsächlich dazu auf, im Pyjama vorbeizukommen. Dahinter steckt eine einmalige Rabatt-Aktion, die allerdings nur an einem bestimmten Tag, und zwar am Samstag, 31. August 2024 gilt, wie es auf der Homepage heißt.

DAS erwartet Kunden

Wenn du in dem Zeitraum von 9.30 Uhr bis 20 Uhr den Eingangsbereich passierst, wirst du sogar noch für deine ungewöhnliche Outfitwahl mit einem Gutschein belohnt. 25 Euro Rabatt ab einem Warenwert in Höhe von 100 Euro warten bei deinem Einkauf an diesem Tag auf dich. Doch das war noch nicht alles: „Wer bis 11.00 Uhr im Schlafanzug kommt, kann sich zusätzlich über ein kostenloses Croissant-Frühstück in unserem Schwedenrestaurant freuen“, heißt es weiter.

Und auch an die Kinder ist gedacht. Im Kinderkino erwartet sie in den Zeiten 12-13 Uhr, 14-15 Uhr, 16-17 Uhr jeweils eine Lesestunde. Auch mit dem Maskottchen Fabler Björn dürfen die Kinder gegen 11-12 Uhr, 13-14 Uhr, 15-16 Uhr und 17-18 Uhr im Einrichtungshaus auf Tuchfühlung gehen. Eine kleine Überraschung hat er auch dabei. Am 31. August steht in der Ikea-Filiale in Wuppertal alles unter dem Motto „Schlaf“, deshalb können Kunden auf zahlreiche weitere Aktionen gespannt sein.