Ikea in NRW: Frau geht durchs Möbelhaus – jetzt sucht sie nach IHM

Wuppertal. Herzens-Drama bei Ikea in NRW: Wer kennt es nicht? Du triffst eine sympathische Person und merkst direkt eine besondere Verbindung. Doch dann verpasst du die Gelegenheit, nach den Kontaktdaten zu fragen.

So geschehen bei einem Besuch am Samstag bei Ikea in Wuppertal. Lena aus der NRW-Kleinstadt Gevelsberg sucht deshalb nach einem jungen Mann, den ihre Freundin am Samstag im Möbelhaus getroffen hat.

Ikea in NRW: Eine Frau sucht verzweifelt nach einem jungen Mann, den ihre Freundin im Möbelhaus in Wuppertal kennengelernt hat. (Symbolbild) Foto: Imago Images / Eibner

Ikea in NRW: Junge Frau startet verzweifelte Suche nach IHM

Ihre Freundin sei am Samstag gemeinsam mit ihrer Mutter durch Ikea in Wuppertal flaniert. Hier habe sie einen jungen Mann getroffen, den sie offenbar nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Das Problem: Die beiden hatten keine Kontaktdaten ausgetauscht. Jetzt will Lena aus Gevelsberg ihr dabei helfen, ihren Schwarm wiederzufinden. Dafür hat sie einen Aufruf in der Facebook-Gruppe „Du bist Gevelsberger, wenn...“ gestartet.

So wird der junge Mann aus Ikea in NRW beschrieben

Der „sehr sympathische, junge Mann“ habe ihre Freundin demnach bei Ikea in Wuppertal angesprochen und sie um einen Gefallen gebeten. Er „fragte, ob die beiden ihn beraten würden, welcher Platzuntersetzer zu seinem Geschirr passen würde“, so Lena.

Das Gespräch sei „super lustig“ gewesen. Der junge Mann sei „sehr groß“ gewesen und hätte eine Kappe getragen - genau wie sein Kumpel, der ihn begleitete.

Junge Frau will Ikea-Paar aus NRW verkuppeln

„Mehr haben wir leider nicht,und ich würde es mir sehr wünschen, dass die beiden sich hier vielleicht wieder finden“, sagt Lena.

Du fühlst dich angesprochen? Dann schau doch einfach mal in der Facebook-Gruppe vorbei oder verfasse eine Nachricht an: alexander.kessel@funkemedien.de. Wir leiten den Kontakt dann gerne weiter.

Vielleicht ist es ja der Anfang einer ganz besonderen Ikea-Liebes-Geschichte...