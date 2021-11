Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Ikea in NRW: Schock am Abend! Alarm geht plötzlich los – Kunden und Angestellte müssen raus

Wuppertal. Feuer-Alarm in der Ikea-Filiale in Wuppertal (NRW)!

Am Montagabend brannte es in einer Ausstellung im Wuppertaler Ikea! Die Feuerwehr wurde gegen 19.30 Uhr alarmiert.

Ikea in NRW: Brand in Filiale in Wuppertal! Feuerwehr rückt am Montagabend aus

Normalerweise hat der Ikea in Wuppertal am Montag bis 20 Uhr geöffnet. Kunden und Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt des Feueralarms in der Filiale waren, konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen.

Feuer bei Ikea in Wuppertal! (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/TASS | Sergei Fadeichev

Die Sprinkleranlagen hatten den Brand bereits eingedämmt. Mit einem „Angriffstrupp“ rückte die Feuerwehr ins erste Obergeschoss vor, in dem sich der stark verqualmte Bereich befand. „Um 20.07 Uhr erreichte uns die Meldung, dass die Flammen gelöscht sind“, bestätigte ein Feuerwehrsprecher gegenüber „Bild“.

-------------------

Ein paar Eckdaten zum Möbelriesen Ikea:

1943 in Schweden gegründet

Weltweit 433 Filialen

Verschiedene Franchise-Nehmer betreiben Ikea-Filialen in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

------------------

Brand bei Ikea: Hat ein Bett im Möbelhaus Feuer gefangen? Polizei ermittelt

Bisher geht man davon aus, dass ein Bett im Ikea in Brand geraten ist. Wie genau es dazu kommen konnte, will nun die Kriminalpolizei herausfinden. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Jedoch wurde durch das Löschwasser aus den Sprinkleranlagen ein großer Schaden bei den anderen Produkten im Möbelhaus angerichtet.

----------------------

Weitere Nachrichten zu Ikea:

Ikea: Frau bricht Probearbeit ab – und bereut es kurz danach bitter

Ikea: Weniger Tütchen-Chaos beim Möbel-Aufbau! DAS ist der ernste Grund

Ikea: Kaum zu glauben! Wegen dieses Tricks kaufen Kunden beim Möbel-Riesen mehr als sie eigentlich wollen

----------------------

Es ist noch unklar, wann der Ikea wieder für Kunden öffnen kann. (at)