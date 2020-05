Ikea: Krasse Neuerung nach langen Schlangen – DAS musst du jetzt wissen

Lange Schlangen bildeten sich auch vor einigen Ikea-Filialen in NRW.

Der große Ansturm auf die Innenstädte ist trotz der Lockerungen der Coronaregeln ausgeblieben, doch umso mehr Menschen hat es anscheinend in die Ikea-Filialen in NRW gezogen.

Diese Menschenmassen vor Ikea sorgten im Internet für einen regelrechten Sturm der Entrüstung. Der Möbelriese reagiert – und kündigt Maßnahmen an.

Ikea: Unglaublicher Ansturm sorgt für Entrüstung

„Coronaparty bei Ikea?“, mutmaßt ein Twitter-Nutzer. „Was kann bei Ikea bitte so wichtig sein, dass solche Menschenmassen entstehen? Verkaufen die jetzt etwa auch Klopapier?“

Und tatsächlich erinnern einige Fotos in den sozialen Medien nicht gerade an einen fröhlichen Nachmittag im Möbelhaus. In langen Reihen schlängeln sich die Menschen über den Parkplatz bis vor die Tür.

Und wir regen uns über drei positive in der Bundesliga auf. Komm lass uns zu Ikea. Wir ham doch alles. Egal Hauptsache mal raus hier. 🙄 pic.twitter.com/R7EZlgTSQT — Hannes 😷 (@LinssenHannes) May 2, 2020

Manche Twitter-Nutzer berichten von einer zweistündigen Wartezeit. Zwar versuchen Parkplatzeinweiser und Absperrband die Massen im Zaum zu halten, doch die Bilder zeigen, dass es trotz der Maßnahmen an vielen Stellen an Mindestabstand mangelt.

Gähnende Leere in den Geschäften

Ganz anders sah es jedoch in den Geschäften aus: Weil sich auf 20 Quadratmetern nur eine Person aufhalten dürfe, war der Trubel im Möbelhaus selbst überschaubar. „Auf diese Weise lässt sich ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern gewährleisten“, sagt Ikea-Sprecherin Nathalie Schmoll.

Je nach Filialgröße dürfen zwischen 400 und 650 Kunden das Möbelhaus betreten. Alle anderen müssen draußen warten.

Diese Sicherheitsmaßnahmen gelten in den Filialen

Man habe in Abstimmung mit lokalen Behörden und dem Ordnungsamt das Sicherheits- und Hygienekonzept erstellt. Dazu gehören die folgenden Maßnahmen:

An und in der Filiale erinnern Durchsagen die Kunden an den nötigen Abstand

Um den Kundenstrom zu entzerren, gelten in den meisten Filialen die regulären Öffnungszeiten

Restaurants, Smaland und Spielbereiche bleiben geschlossen

An Beratungsständen, Kassen und Tresen werden Plexiglasscheiben aufgebaut, für die Mitarbeiter gibt es außerdem Handschuhe und Mundschutz

Desinfektionsmittel steht bereit

Damit es auch auf den Parkplätzen nicht zu Ansammlungen kommt, sperre man außerdem überflüssige Parkplätz ab. Außerdem sorgen Parkplatzeinweiser für geregeltes Ein- und Ausfahren auf den Grundstücken.

Nach dem Ansteh-Chaos vom Wochenende achten die Mitarbeiter nun verstärkt auf die Einhaltung der Regeln – sowohl in dem Geschäft, als auch davor. Bei Verstößen würden Mitarbeiter die Wartenden gezielt ansprechen.

Gleiches gilt für „Click and Collect“: Wer seine Online-Bestellung an der Filiale abholen möchte, muss sich nicht in der langen Schlage einreihen, sondern folgt den Anweisungen der Mitarbeiter.

Ikea bittet um gegenseitige Rücksichtnahme

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gehe am Ende nichts ohne die gegenseitige Rücksichtnahme der Kunden.

„Wir bitten unsere Kunden auch weiterhin, die Einrichtungshäuser gerade in der Zeit nach der Eröffnung zurückhaltend zu nutzen und alleine oder mit maximal einer Begleitperson zu kommen“, so Schmoll. „Dieser Hinweis gilt natürlich ganz besonders auch für klassische Spitzentage wie den Samstag oder die kommenden Brückentage.“ (vh)