Ikea in NRW: DAS spielt sich nach Wiedereröffnung vor den Märkten ab – „Das ist Lächerlich“

Ikea freut sich: Seit Montag sind die Corona-Bestimmungen in NRW gelockert. Geschäfte mit einer Ladenfläche bis 800 Quadratmeter, dürfen wieder ihre Waren vor Ort verkaufen. Unabhängig von der Verkaufsfläche, können auch Einrichtungshäuser ihre Türen für Kunden öffnen.

Das sorgte bei dem schwedischen Möbelriesen Ikea in NRW für einen großen Ansturm! Doch wie soll das mit dem Shoppen und dem Sicherheitsabstand funktionieren? Dafür hat Möbelhaus eine mehrere Maßnahmen getroffen!

Ikea in NRW: Unfassbare Szenen bei der Wiedereröffnung!

Am Montag freut sich Ikea seine Filialen in NRW wieder zu eröffnen. Auf Twitter gab es bekannt, dass die Gesundheit ihrer Kunden und Mitarbeiter das Wichtigste sei. Deshalb habe man ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, so das Einrichtungshaus.

(2/2) Wir wissen, dass viele Kunden schon auf die Wiedereröffnung der #IKEA Einrichtungshäuser in #NRW gewartet haben. Um einen Ansturm zu Beginn zu vermeiden, bitten wir, die ersten Tage zurückhaltend zu nutzen und alleine oder maximal zu zweit zu kommen https://t.co/i5VR67uWci pic.twitter.com/prhtHvN5v5 — IKEA_Deutschland (@IKEA_Presse) April 21, 2020

Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Konzepts:

maximal eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche

durchgehende Ansagen weisen Kunden auf die Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1,5 Metern hin

Das Gastro-Angebot und der Spielbereich für Kinder bleiben bis auf Weiteres geschlossen

es wurden Plexiglasscheiben an allen Kassen und Verkaufstresen angebracht

Mitarbeiter erhalten Mundschutz und Handschuhe, für Desinfektionsmittel ist gesorgt

es gelten weitestgehend die bisherigen, regulären Öffnungszeiten

„Wir wissen, dass viele Kunden auf die Wiedereröffnung unserer Einrichtungshäuser gewartet haben. Um einen Ansturm zu Beginn möglichst zu vermeiden, bitten wir darum, die ersten Tage nach der Öffnung zurückhaltend zu nutzen“, so Dennis Balslev der Geschäftsführer von Ikea Deutschland.

Kunden sollten lieber alleine oder maximal mit einer weiteren Person in Begleitung das Einrichtungshaus besuchen.

Um die Pläne umzusetzen entschied sich Ikea dazu die Türen erst am Mittwoch aufzuschließen. Und wie es nicht anders zu erwarten war, gab es vor dem Möbelhaus ziemlich lange Schlangen.

Ansturm bei Ikea

Auf Twitter teilte ein Kunde ein Video vom Ikea-Eingang morgens um 10 Uhr in Köln. „Für mich ist das unverantwortlich, in der Schlange waren weit über 500 Menschen“, berichtet er. Auch vor anderen Filialen in NRW bot sich dieses Bild. Bei Ikea in Essen stand am Mittwoch ebenfalls eine sehr lange Schlange vor dem Möbelhaus. An kurzes Einkaufen beim schwedischen Händler war nicht zu denken.

Auch beim Parken hat Ikea sich in Essen etwas einfallen lassen. Nur jeder zweite Parkplatz durfte belegt werden, dazwischen standen Absperrhütchen.

Ikea in Köln heute morgen um 10:00....Für mich ist das unverantwortlich...in der Schlange waren weit über 500 Menschen....der Laschet weiß nicht was er tut...🙈😷 pic.twitter.com/yaaR2NUW1l — Helmut Salz (@HelmutSalz2017) April 22, 2020

Viele Nutzer sehen das kritisch, sie halten die Entscheidung des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet schlichtweg für Falsch. Oder verstehen die Menschen in den Schlangen nicht:

„Die Maßnahmen werden leider nicht reichen, um die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten. Schade. Die Öffnung ist die falsche Entscheidung.“

„Leute, wenn ein Geschäft wie Ikea öffnen DARF, dann heißt das nicht, das man da auch zwingend hin MUSS“

„Ikea hat geöffnet und Spielplätze bleiben gesperrt. Das ist Lächerlich“

Weil die Restaurant weiter geschlossen bleiben, verrät Ikea nun sein Köttbullar Geheimnis. (mia)