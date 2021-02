Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Ikea in Köln: Unglaubliche Szene spielen sich am Rosenmontag im Einrichtungshaus ab

Köln. Der Karnevalszug in Köln hat wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen müssen. Ein bitterer Tag für alle Jecken. Doch Ikea in Köln hat sich da etwas einfallen lassen.

Im Ikea-Einrichtungshaus in Köln am Butzweilerhof haben sich am Rosenmontag unglaubliche Szenen abgespielt – und die Fans sind begeistert!

Ikea in Köln: Diese unglaublichen Szenen begeistern die Fans

Schließlich ist ein Rosenmontag ohne Zug kein richtiger Rosenmontag. „De Zoch kütt... doch noch!“, frohlockt Ikea auf seiner Facebook-Seite. Und postet ein Video, das die Fans ausflippen lässt.

Die Mitarbeiter von Ikea Köln waren am Rosenmontag jeck – trotz ausgefallener Karnevalsumzüge (Symbolbild) Foto: IMAGO / Winfried Rothermel

Zu sehen sind die Ikea-Mitarbeiter, die – alle Abstandsregeln einhaltend – im Lager ein Spalier bilden. Ein weiterer Mitarbeiter hat sich währenddessen die Clownsnase über seine OP-Maske gezogen und lässt sich im blumig dekorierten Einkaufswagen durch ihre Mitte schieben.

Seinen Kollegen wirft er bei diesem Mini-Umzug fleißig Kammelle zu. Kölle Alaaf!

Das ist Ikea:

1943 in Schweden gegründet, inzwischen gibt es weltweit über 400 Filialen

Verschiedene Franchisenehmer betreiben Ikea-Filiale in einzelnen Ländern

211.000 Mitarbeiter weltweit

38.8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018, in Deutschland rund 5 Milliarden Euro

Es handelt sich zwar um den vermutlich kürzesten Rosenmontagszug in der Geschichte Kölns. Doch der nur vier Sekunden lange Clip ruft bei den Fans jede Menge Karnevalsstimmung hervor.

Begeistert kommentieren sie:

„Genauso und nicht anders! Habt Spaß auch in harten Zeiten! Helau und Alaaf allen einen schönen Rosenmontag!“

„Oh du tolles Ikea Team, helau helau und ein donnerndes helau! Ihr seid toll!“

„Tolle Idee! Ich komme zwar aus dem Norden wo Fasching nicht gefeiert wird, aber ich musste eben richtig lachen“

„Sehr gut. So geht die Arbeit viel leichter von der Hand.“

Rosenmontag in Köln 2020: Im letzten Jahr konnten mehr Jecken gemeinsam feiern als in diesem Jahr bei Ikea... Foto: IMAGO / Future Image

Die passende Karnevals-Stimmung hat also trotz Corona so manch einen Jecken erfasst. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Ikea-Fans mit der zugehörigen Kamelle in diesem Jahr vorsorglich schon selbst eingedeckt haben... (vh)