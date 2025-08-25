Ex-Hurrikan setzt uns kräftig zu – dann kippt das Wetter in NRW

Hitze, Kälte, Hitze, Kälte – das Wetter in NRW strotzt diesen Sommer vor ungewöhnlichen Schwankungen. Nachdem die Temperaturen Anfang August noch die 30 Grad-Marke knackten, kühlte es in der letzten Woche deutlich ab. Wirklich kalt war es zwar nicht, aber für Sommer-Verhältnisse doch vergleichsweise kühl.

Und auch in den kommenden Tagen scheint NRW von den Wetter-Schwankungen nicht verschont zu bleiben. Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt, was noch alles auf uns zukommen könnte.

Wetter in NRW: Erst Hitze durch Ex-Hurrikan und dann?

Ex-Hurrikan Erin entwickelte sich von einem Hurrikan der Kategorie 5 zu einem starken Atlantiktief, das sich mittlerweile seinen Weg in Richtung Europa bahnt. „Der schiebt die warme Luftmasse direkt aus Nordafrika zu uns nach Mitteleuropa“, erklärt der Experte in einem Video von „wetter.net„.

Aber was heißt das genau für Deutschland und speziell für NRW? Schon am Dienstag (26. August) schießen die Temperaturen wieder nach oben und erreichen schwitzige 29 Grad im Westen! „Das wird der trockenste und der freundlichste Tag der gesamten Wetter-Woche“, so Jung. Denn schon am Mittwoch (27. August) erreicht die Wende den Südwesten Deutschlands mit ersten Schauern und Gewittern. „Die können auch mal unwetterartig ausfallen“, warnt der Experte. NRW bleibt davon aber noch verschont, es wird abermals sommerliche 27 bis 31 Grad heiß.

Nach der Hitze kommt die Wende

Am Donnerstag (28. August) kippen die Temperaturen schließlich auch in NRW auf rund 25 Grad. „Die Wetterlage ist durchwachsen“, erkennt Jung. Am Freitag (29. August) verdecken schließlich viele Wolken die Sonne. Trotzdem bleibt es bei spätsommerlichen 22 Grad in NRW. Und auch das Wochenende startet am Samstag (30. August) mit wechselhaftem Wetter bei 20 bis 25 Grad in ganz Deutschland und rund 21 Grad in NRW. „Noch mal sommerliche Wärme? Naja, eher unwahrscheinlich“. Und auch am Sonntag (31. August) bleibt das Wetter ähnlich wechselhaft.

Der September startet dann in der nächsten Woche am Montag erneut durchwachsen. „Mal Sonnenschein, mal ein paar Wolken, mal Regenschauer und die Temperaturen meist um 20 bis 24,25 Grad. Mehr ist da erstmal nicht zu erwarten“.