Hunde-Gefahr in NRW: Tier-Hasser verteilt Giftköder – und hinterlässt diese kranke Botschaft

Düsseldorf. Schockierender Fund einer Hunde-Halterin in Düsseldorf!

Im Stadtteil Flingern Süd entdeckte ein Mann bei einem Spaziergang am Mittwochmorgen fünf Giftköder! Seine Frau postete die Entdeckung anschließend auf Facebook. Gegenüber DER WESTEN erzählte sie, dass die Köder wenige hundert Meter voneinander in der Binnenstraße platziert worden seien. „Die Polizei hat diese konfisziert“, berichtet sie.

Dass Hunde-Hasser derartige Köder verteilen, ist nichts Neues. Doch dieser Fall erreicht eine neue Dimension: Der Täter hat seinen Giftködern eine krasse Nachricht beigelegt.

Hunde-Gefahr in NRW: Giftköder mit widerlicher Botschaft

In den tödlichen Fleischbällchen steckt ein schmaler Zettel, auf den groß die Warnung „Vorsicht, Hunderattengift!“ gedruckt ist. Doch es ist die kleingedruckte Zeile darunter, bei der es Hundebesitzern eiskalt den Rücken herunter läuft.

„Für unsere lieben kackenden Hundeführer“, schreibt er darunter. Anscheinend wurde der Hass des Täters auf die treuen Vierbeiner durch deren Häufchen ausgelöst – obwohl die Botschaft aus grammatikalischer Sicht eigentlich von den Ausscheidungen der Hundebesitzer spricht.

In der Facebook-Gruppe „Hunde in Düsseldorf“ diskutieren Hundebesitzer aufgebracht über die Giftköder mit der widerlichen Botschaft. „Wenn ich den erwische, frisst er die selber“, schreibt ein wütender User. Eine Nutzerin zeigt sich fassungslos: „Es ist einfach nur so unendlich traurig, dass es so viele hasserfüllte Menschen gibt.“

Ob seit Mittwoch noch mehrere Köder entdeckt wurden oder ob bereits Hunde zu Schaden gekommen sind, ist nicht bekannt. (at)