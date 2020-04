Hunde-Drama in Düsseldorf: Frau geht mit „Milou“ spazieren – plötzlich ist er HIER drin gefangen

Bei einem Hunde-Drama in Düsseldorf versetzte ein kleiner Hund wegen seiner Neugier Frauchen und Feuerwehr in Aufruhr! Denn plötzlich war Hund „Milou“ buchstäblich wie vom Erdboden verschluckt.

Hunde-Drama: Pinscher verschwindet in Erdloch

Als eine Frau am Gründonnerstag mit ihrem Hund „Milou“ in Düsseldorf-Lörick am Niederkasseler Deich spazieren ging, war die Welt zuerst noch in Ordnung.

Doch als der elf Monate alte Pinscher in einem Gebüsch ein größeres Loch entdeckte, war seine Neugier geweckt. Er buddelte das Loch tiefer und tiefer – bis er schließlich verschwunden war.

Als „Milou“ auch nach vielen Zurufen und einigen Minuten nicht wieder aus dem scheinbaren Fuchsbau hinaus kam, geriet sein Frauchen in Sorge.

Feuerwehr befreit „Milou“ aus Fuchsbau

Die Frau rief die Feuerwehr an, bat um Hilfe.

Vor Ort packten die Feuerwehrmänner eine Motorkettensäge aus, um den zugewachsenen Weg zum Eingang des Baus freizuschneiden. Durch den Krach der Kettensäge aufgeschreckt, guckte der Pinscher aus einem anderen Loch heraus – nur um kurz darauf wieder vollständig im unterirdischen Bau zu verschwinden.

Die Feuerwehr Düsseldorf kam dem kleinen Pinscher „Milou“und seinem Frauchen zu Hilfe. Foto: Feuerwehr Düsseldorf

Die Einsatzkräfte wechselten daraufhin zu diesem Eingang, schnitten den dortigen Bereich mit der Kettensäge frei. „Milou“ schien der Lärm allerdings so zu stören, dass er währenddessen freiwillig aus dem Bau herauskam.

Vorsichtshalber versperrten die Feuerwehrmänner schnell die anderen Eingänge, damit „Milou“ nicht wieder unter der Erde verschwand – und stattdessen seinem erleichtertem Frauchen übergeben werden konnte. (kv)