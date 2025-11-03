Hund „Buttercup“ will einfach niemand haben – irre, was das NRW-Tierheim macht

Schon seit geraumer Zeit lebt die Hündin „Buttercup“ im Tierheim in NRW und wartet sehnsüchtig darauf, ein neues „Für-immer-Zuhause“ zu finden. Nun hat sich das Tierheim Oekoven eine besondere Aktion einfallen lassen, um für Buttercup eine neue Familie zu finden. Ein Foto der Hündin wird aktuell im Ikea Kaarst ausgestellt – in der Hoffnung, dass sich einer der Kunden auf den ersten Blick in Buttercup verliebt.

Und Buttercup ist dabei nicht alleine. Im gesamten Ikea Kaarst finden die Kunden derzeit Fotos von Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Aktion ist Teil einer Kooperation zwischen Ikea und dem NRW-Tierheim. Begeistert berichtet das Tierheim auf Instagram: „Wir sind sehr dankbar, unseren Tieren so eine weitere große Bildfläche bieten zu können und die Chance auf ein Zuhause noch mehr zu erhöhen!“

Ikea unterstützt NRW-Tierheim bei der Vermittlung

DER WESTEN hat beim NRW-Tierheim nachgefragt, um mehr zu dieser einzigartigen Aktion zu erhalten. Die Bilder scheinen tatsächlich von Erfolg gekrönt zu sein – viele Vermittlungen kamen nur zustande, weil die Ikea-Kunden durch die Bilder auf die Tiere aufmerksam geworden sind. Zuletzt waren es „ein Hund und zwei Katzen“, wie eine Sprecherin des Tierheims erklärte.

Die ausgestellten Fotos im Ikea werden ausgetauscht, sobald ein Tier vermittelt wurde. Die Sprecherin erklärte weiter, dass die Kooperation als „Vermittlungshilfe dient und auch bewirken soll, dass Tiere, welche bei uns kaum Anfragen bekommen, ebenfalls gesehen werden.“

Hündin Buttercup wurde an einem Baum angebunden

Buttercup zählt ebenfalls dazu. Die Hündin wurde mutterseelenalleine vorgefunden – sie wurde an einen Baum angebunden. Spaziergänger fanden sie und brachten sie ins NRW-Tierheim. Aufgrund dieser traumatischen Erlebnisse ist Buttercup leider sehr unsicher und nervös. Es braucht Zeit und Geduld, um ihr Vertrauen zu gewinnen.

Gegenüber DER WESTEN erklärte die Sprecherin des NRW-Tierheims: „Unsere Hündin Buttercup ist bereits seit Juli bei Ikea und direkt zu Beginn der Aktion dabei gewesen. Sie steht immer noch in den Ikea-Wohninseln, da sie weiterhin nicht vermittelt wurde.“ Nun bleibt zu hoffen, dass sich unter den Kunden von Ikea jemand findet, der Buttercup ein liebevolles Zuhause geben kann.

Auch auf Instagram sind die Nutzer von der Kooperation zwischen dem NRW-Tierheim und Ikea begeistert. Eine Nutzerin lobt: „Was für eine unglaublich tolle Aktion.“ Eine andere kommentiert: „So eine schöne Idee.“ Für die Zusammenarbeit wurde bislang kein zeitlicher Rahmen festgelegt. Eine Sprecherin erklärte gegenüber DER WESTEN: „Wenn die Kooperation weiterhin gut ankommt, dann sind beide Seiten an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert!“