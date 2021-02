NRW: Hunde-Besitzer will nur kurz zur Apotheke – zurück am Auto folgt der Schock

Schock für einen Hundebesitzer in Ennepetal (NRW).

Was war geschehen? Der 78-Jährige parkte am Donnerstag, gegen 12 Uhr, seinen Wagen in der Mittelstraße, um schnell in die Apotheke zu gehen. Seinen Hund ließ er im Auto zurück.

Hund: Mann lässt Vierbeiner im Wagen zurück, dann folgt der Schock

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Hund aus dem unverschlossenen Auto geklaut worden war.

Auffällige Personen habe er nicht gesehen.

-----------------------------------------------------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

-----------------------------------------------------------

So wird der Hund beschrieben:

etwa 30 cm großer, schwarz-weißer Mischling

Auffällig sind seine großen Eckzähne, die aus dem Maul herausragen

Wer hat den Mischlingshund gesehen? (Symbolbild) Foto: dpa

------------------------------

------------------------------

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Aufenthalt des gestohlenen Hundes geben können. Hinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333/91664000 abgegeben werden.

