Hund: In NRW ist ein illegaler Welpenhandel aufgeflogen (Symbolbild).

Hund: Welpenhandel in NRW aufgeflogen – diese Bilder sind herzzerreißend

Warendorf. Die Corona-Pandemie und der derzeitige Lockdown setzen vielen Menschen in Deutschland zu. Soziale Kontakte sind stark eingeschränkt oder nur schwer möglich. Viele sehnen sich nach mehr Kontakt zu anderen Lebewesen – wenn es keine anderen Menschen sein können, denken anscheinend auch viele über einen Hund nach.

Immerhin ist so ein Hund immer da und kann zu einem guten Freund und Begleiter werden. Der Verkauf der Vierbeiner läuft allerdings nicht immer legal ab. Nun wurde erneut ein Verkauf von Welpen in NRW gestoppt.

Hund: Welpenhandel in NRW aufgeflogen

Wie die Polizei Warendorf berichtet, meldeten sich am Freitag mehrere Zeugen bei der Polizei, die angaben, dass zwei Männer in Warendorf (NRW) versuchten, an Haustüren Hundewelpen zu verkaufen.

Daraufhin wurden Beamte der Polizei zu einem Einsatz an der Straße am Diekamp geschickt. Dort trafen sie tatsächlich auch zwei Männer an.

Hund: Männer wollen Welpen an der Haustür verkaufen

Die zwei 29-Jährigen hatten eine Transportbox mit zwei Hundewelpen in ihrem Sprinter abgestellt. Auf Nachfragen der Beamten konnten die beiden Männer keine plausiblen Angaben machen, wem die Tiere gehörten und was sie damit vorhatten.

Da die beiden Welpen lediglich vier bis sechs Wochen alt waren, stellten die Polizisten die beiden Tiere sicher und brachten sie in Abstimmung mit dem Ordnungsamt zum Hundeasyl nach Warendorf-Freckenhorst. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hund: Diese Bilder sind herzzerreißend

Über Facebook berichtete die Polizei Warendorf von dem Einsatz und postete auch noch süße Bilder von den beiden putzigen Welpen.

Die Facebook-User waren von dem Einsatz der Polizei und den aufmerksamen Anwohnern begeistert. „Ich sende einen Dank an unsere aufmerksame Nachbarschaft für die Einsatzbereitschaft und freue mich, dass die Polizei eingreifen und rechtzeitig und umsichtig handeln konnte“, lautete beispielsweise der Kommentar einer Frau. (gb)