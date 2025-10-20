Hunde-Halter erleben Albtraum – Welpe aus Wohnung im Ruhrgebiet geklaut

Die Liebe zu einem Haustier ist bei vielen mit der Liebe zu einem Familienmitglied zu vergleichen. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie groß der Schmerz sein muss, wenn der Hund auf einmal spurlos verschwindet. Und genau das ist einer Familie aus dem Ruhrgebiet passiert.

Als Sarah Dukat am Donnerstagnachmittag (16. Oktober) ihren Hund bei ihrer Mutter in der Wohnung in Castrop-Rauxel abholen will, fehlt jede Spur von ihm. Wie die Familie gegenüber den „Ruhrnachrichten“ berichtet, war die Mutter nur kurz bei ihren Enkelkindern. Als sie gegen 15.30 Uhr wieder zurückkehrt, ist Welpe „Mila“ verschwunden. Dramatische Stunden voller Angst und Bangen beginnen.

Hunde-Drama im Ruhrgebiet

„Die Tür war zu, aber Mila, ihre Leine und ihr Geschirr waren weg – das war verdächtig“, erinnert sich Sarah Dukat im Gespräch mit den Ruhrnachrichten. Sofort alarmierte die Familie die Polizei, gab den gerade erst 20 Wochen alten Welpen bei der Tierschutzorgansiation Tasso als vermisst an. „Jemand hat sich offenbar durch die Tür Zugang zur Wohnung verschafft“, hieß es auf Nachfrage von der Polizei Recklinghausen.

Andere Wertgegenstände seien nicht entwendet worden und Hinweise auf mögliche Täter gebe es auch keine. Doch die Familie ist sich sicher, dass jemand ihren Labrador-Mischling geklaut haben muss. In der Nachbarschaft und in den sozialen Medien leiteten sie sofort eine große Suchaktion ein.

Entwarnung! Mila wird gefunden

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Beitrag mehrfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch Fremde deutschlandweit und sogar aus Spanien fieberten bei der Suche mit. Erst am Abend kam dann gegen 23.30 Uhr der erlösende Anruf von der Polizei: Mila wurde gefunden. Und zwar unversehrt, als ob nichts gewesen sei, rund eineinhalb Kilometer von ihrem Zuhause entfernt.

„Ich konnte es erst gar nicht glauben. Am Telefon war ich total aufgeregt und wir sind sofort losgefahren“, fasst die Hunde-Halterin ihre Emotionen gegenüber den „Ruhrnachrichten“ in diesem Moment zusammen. Nun ist die Familie einfach nur erleichtert, dass das Drama endlich ein Ende hat und sie Mila wieder in die Arme schließen können. Die Ermittlungen der Polizei laufen währenddessen weiter.