Hunde in NRW wie Müll entsorgt – Tierschützer entsetzt

Tierliebhaber bekommen bei dieser Meldung Herzschmerz. In NRW wurden Hunde von Unbekannten gnadenlos entsorgt.

Tierschützer können es kaum fassen und versuchen alles, damit ein Vierbeiner in NRW ein besseres Leben führen kann.

Hunde in NRW erleben trauriges Schicksal

Immer wieder passiert es, dass Haustierbesitzer sich plötzlich nicht mehr um ihr Liebsten kümmern können. Entweder ändern sich die Lebensumstände oder eine Krankheit macht es den Betroffenen unmöglich, für ihr Tier dazusein.

Für diesen Fall stehen die Türen der Tierheime in NRW offen. Wovon die Hundehilfe NRW nun in einem Facebook-Post berichtet, übertrifft alles.

„Schneewittchen und ihre Schwestern Snowbelle, Jason und Jena wurden über einen Zaun in einem Sack im Garten einer Pflegestelle entsorgt. Darüber darf man gar nicht nachdenken. Aber wie heißt es so schön? Anderer Leute Müll ist der größte Schatz, in diesem Fall, von Menschen mit einem großen Herzen“, schreiben die Tierschützer.

Um den schweren Start in ihre Leben überwinden zu können, soll Schneewittchen an ein neues Zuhause vermittelt werden. Man ist dabei offenbar zuversichtlich, schließlich zeigt sich der Vierbeiner in seiner Pflegestelle von seiner besten Seite.

Hund sucht neues Zuhause

Sie sei anderen Tieren gegenüber aufgeschlossen und trotz ihrer bitteren Vergangenheit sehr verspielt und neugierig. Natürlich müsste der junge Hunde noch viel lernen, weswegen erfahrene Besitzer begrüßenswert, aber kein Muss sind.

Mehr News:

Wer Interesse hat, dem Vierbeiner ein besseres Leben zu schenken, kann sich an die Verantwortlichen bei der Hundehilfe NRW wenden. Am 19. November soll der Hund in Wuppertal ankommen.