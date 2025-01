Hund erlebt Odyssee in NRW-Tierheim – jetzt ist er tot

Geschichten wie die von Jacky brechen Mitarbeitern in NRW-Tierheimen regelmäßig das Herz. Als er gerade einmal ein Jahr alt gewesen war, kam der Dobermann-Rüde das erste mal ins Tierheim Hilden.

Was folgte, war eine reine Odyssee. Immer wieder hat das Tierheim in NRW den Hund vermittelt. Doch die Chemie sollte am Ende in keiner der Fälle passen. Jedes Mal kam Jacky zurück und verbrachte am Ende sechs seiner Lebensjahre im Tierheim. Jetzt heißt es Abschied nehmen von einem Charakter-Hund, um den viele Trauern.

NRW-Tierheim trauert um Hund Jacky

„Jacky war speziell und hat sich seine Menschen ausgesucht, die er akzeptiert und geliebt hat. Wenn er sie geliebt hat, dann bedingungslos“, erklärt das Tierheim Hilden. Einer dieser Menschen war Mitarbeiter Bodo. Vor dem Tierheim-Alltag ging der Hausmeister und Mitglied der Tierrettung eine Runde mit Jacky spazieren. Diese Zeiten habe der Dobermann immer besonders genossen.

„Es tut so weh, einen geliebten Hund und Freund so plötzlich zu verlieren. Jacky war speziell, aber ein wunderbarer und treuer Hund, der sich seine Menschen ausgesucht hat. Wenn es passte, gab er alles dafür“, trauert sein Gassigänger Udo um den stolzen Dobermann und weiter: „Jetzt hat er keine Schmerzen mehr und ist über die Regenbogenbrücke gegangen: Leb wohl, mein Großer – wir sehen uns.“

„Es bricht uns das Herz“

„Es bricht uns das Herz“, trauern auch die Verantwortlichen aus dem NRW-Tierheim. Sie hoffen, dass Jacky nun seinen Frieden gefunden hat. „Rock den Hundehimmel Großer – wir werden dich vermissen.“

Hunde-Freunden stehen angesichts des schmerzlichen Verlusts Tränen in den Augen. „Es hat nicht sollen sein. Ein Hundeleben lang. Treuer Kerl, kluges Tier, mach es gut!“, schreibt eine, die sich über Schicksale wie das von Jacky ärgert.

„Wann endlich kommt der Eignungstest für Hundehalter? Wann endlich wird es auch den Züchtern klar, nicht die Masse machts, sondern die Klasse? Und dass man nicht jedem, der daherkommt, solch ein Tier auch geben sollte. Ich bin traurig, weil es so ungerecht ist. Traurig um dieses Charaktertier.“