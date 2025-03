Hund kommt ins Tierheim in NRW – zwei Monate später ist er nicht wiederzuerkennen

Wer in einem der zahlreichen Tierheime in NRW arbeitet, erlebt tagtäglich die traurigsten Geschichten um Hund, Katze und Co.. So mussten die Mitarbeiter eines Kölner Tierheims nun auch Nerven aus Stahl beweisen.

Als Hund Anton im Tierheim Köln-Dellbrück abgegeben wird, können die Mitarbeiter kaum glauben, was sie sehen. Der Zustand des Tieres ist katastrophal – zwei Monate später ist er kaum wiederzuerkennen.

Hund wird im Tierheim abgegeben: „Katastrophe“

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück von einer unfassbaren Geschichte. Vor rund zwei Monaten wurde Hund Anton „von einer kinderreichen Familie abgegeben, die mit allem und vor allem mit ihrer tierischen Neuanschaffung aus dem Internet überfordert schien“, erzählt das Tierheim „Anton musste schon kurz nach der Anschaffung rund um die Uhr einen Maulkorb tragen, weil er sich von den Kindern irgendwann nicht mehr alles gefallen ließ. Seine gesundheitlichen Probleme hatte man einfach ignoriert“, heißt es weiter.

Als der Hund im Tierheim ankam, war schnell klar, dass der Vierbeiner gesundheitliche Probleme hat. „Antons Gesichtshaut war eine Katastrophe“, heißt es. Zunächst nahmen die Mitarbeiter an, dass es eine Allergie sei, aber schnell fanden die Tierärzte heraus, dass es sich um „Canine Juvenile Cellulitis“ handelt. Anton bekam die passenden Medikamente „und aus dem verkrusteten Entlein wurde ein wunderschöner Schwan“.

Anton sucht eine neue Familie

Nun sucht Anton nach einer neuen Familie, bei der er endlich sein Zuhause finden wird. Das Tierheim merkt jedoch an, dass es sich bei Anton um einen Bulldog-Mix handelt und seine Haltung somit mit besonderen Auflagen verbunden ist.

In den Kommentaren unter dem Beitrag können die Tierfreunde es kaum fassen. „Es ist einfach nur fürchterlich, was manche Menschen Hunden antun“, schreibt eine Userin. „Solchen Menschen sollte man echt nie wieder ein Tier geben dürfen“, stimmt eine andere ihr zu. Eine dritte Nutzerin tut ihrem Ärger kund: „Die Tierquäler werden hoffentlich von Karma bestraft“.