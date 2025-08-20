Hündin Maja landet in NRW-Tierheim – „Totalschaden“

Maja ist eine kleine Jack-Russel-Dame, die für die Mitarbeiter des Tierheim Bergheim nett in die Kamera hechelt und dabei ihr strahlendstes Lächeln auspackt. Ein „Hundelächeln“, das jedoch auch schon viel Leid erlebt haben muss.

Denn als die Vierbeinerin in dem NRW-Tierheim ankam, ergab sich für die Pfleger ein schlimmes Bild. Maja musste sich quasi einer Kompletterneuerung unterziehen lassen – oder zumindest ein Teil von ihr.

Hündin Maja zeigt ihr Zähnchen

Maja kommt gerade frisch von einer großen Operation. Geblieben ist ihr nur ein kleiner Eckzahn, denn sie musste sich einer Zahnsanierung unterziehen, wie das Tierheim Bergheim am Dienstag (19. August) auf Facebook mitteilte.

„Majas ehemaliger Besitzer scherte sich nicht wirklich um ihre Gesundheit, was zur Folge hatte, dass ihr Gebiss bei ihrem Einzug ins Tierheim ein Totalschaden war. Ihre Zähne wurden nur noch von grünem Zahnstein zusammengehalten, sie muss große Schmerzen gehabt haben“, heißt es.

Maja sucht ein neues Zuhause

Diese Qualen kann die 13 Jahre alte Hundedame nun hinter sich lassen, doch für ihr Glück braucht sie noch etwas viel Wichtigeres: ein neues Zuhause! „Wir wissen gar nicht, warum die Interessenten für sie nicht Schlange stehen, denn sie ist wirklich zauberhaft“, betonen die Tierheim-Mitarbeiter. Trotz ihres vorangeschrittenen Alters mache die Hündin „einen sehr fitten Eindruck, geht gerne spazieren und ist mit Hunden verträglich. Menschen findet sie auch super – und überhaupt scheint sie das Leben zu genießen.“

Deshalb wünscht sich das Team nichts sehnlicher als eine neue Familie für Maja. „Im Kern ist und bleibt sie natürlich auch als Seniorin ein Terrier, aber sie ist ein Terrier zum Knutschen.“