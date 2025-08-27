Hunde-Schicksal rührt Tierheim-Mitarbeiter in NRW – seine Vergangenheit ist erschreckend

Tagtäglich erleben die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW tragische Tier-Schicksal. So erschütterte erst vor kurzem die Geschichte von Hund Charly viele Tierfreunde: Sechs (!) Jahre lang musste der Vierbeiner angekettet leben (>>DER WESTEN berichtete).

Bei all den traurigen Geschichten ist es ganz besonders schön, wenn ein Tierheim mal von einem Schicksal mit Happy End berichten kann. Hund Lupe aus dem Tierheim Bergheim hatte wohl nie damit gerechnet, doch dann wendete sich ihre Geschichte doch noch …

Hund musste schreckliches Schicksal erleiden

„Lupe ist im Leben angekommen! Und zwar mit allen vier Pfoten“, berichtet das Tierheim Bergheim in einem Instagram-Beitrag. Und dabei sah das Leben zunächst ziemlich hoffnungslos für die Hunde-Dame aus. Unfassbare sechs Jahre lang musste Lupe in einem rumänischen Tierheim leben – ohne Chance auf Vermittlung. Und das nicht etwa, weil sie Verhaltensprobleme hatte oder krank ist, sondern aus einem viel traurigeren Grund: „Schäferhunde sind dort anscheinend nicht sehr beliebt.“

Als schließlich einige Plätze im Tierheim Bergheim frei wurden, fasste bmt-Vorstandsmitglied Karin Dossmann einen Entschluss: Lupe sollte aus dem rumänischen Partnertierheim bis nach NRW kommen. Gesagt, getan und die Schäferhündin reiste mit zwei weiteren Hunden bis nach Bergheim. „Wir waren sehr gespannt, wie sie sich nach so vielen Jahren im Zwinger wohl bei uns einleben würde“.

Lupe zeigte sich von Anfang an von ihrer besten Seite

Schnell stellte sich heraus, dass die anfänglichen Sorgen der Tierheim-Mitarbeiter unbegründet waren. „Lupe war vom ersten Tag an aufgeschlossen, freundlich und äußerst charmant, sodass es nicht verwunderlich war, dass sich recht schnell eine nette Interessentin meldete.“

Und obwohl sie vermutlich noch nie in einem Haus gewohnt hatte, keine Alltagsgeräusche kannte und nicht wusste, „dass man für Geschäfte aller Art vor die Tür geht“, zeigte die Hunde-Dame sich sofort von ihrer besten Seite. „Von Anfang an stubenrein, machte sich wie selbstverständlich auf dem Sofa breit und hatte zu ihrem neuen Frauchen von der ersten Sekunde an eine super innige Verbindung. Sie lebt ein Leben als Prinzessin Lupe, wird geliebt und entdeckt endlich die Welt“, berichtet das Tierheim stolz.

Die Geschichte von Hündin Lupe zeigt: Es ist nie zu spät für ein besseres Leben. „Das sind die Geschichten, die uns jede Menge Kraft geben“, findet auch das Tierheim Bergheim.