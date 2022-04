Hund im Ruhrgebiet: Nach Entführungs-Drama um Vierbeiner – jetzt gibt es ein Happy End

Langersehntes Happy End für einen Hund im Ruhrgebiet! Der Vierbeiner hat während seiner Zeit im Tierheim so einiges erlebt.

In den zweieinhalb Jahren, die der Hund im Ruhrgebiet verbracht hat, wurde er sogar entführt! Umso größer die Freude darüber, dass der Vierbeiner jetzt ein neues Zuhause gefunden hat.

Hund im Ruhrgebiet durch Entführung „berühmt“

Vor gut einem Jahr wurde die Kangal-Hündin „Jessie“ – damals noch „Johnny“ – aus dem Tierheim in Recklinghausen entführt. Ein Aufruf über Facebook half dabei, den Vierbeiner ausfindig zu machen.

„Mit einem Durchsuchungsbeschluss konnte das Tier in einem Auto in Datteln aufgefunden werden. Der Hund wurde an Mitarbeiter des Tierheimes übergeben“, hieß es damals von der Polizei. Gegen einen Mann (27) und eine Frau (19) wurden Ermittlungen eingeleitet. Nach zwei Tagen konnte Jessie ins Tierheim zurückkehren.

Hund im Ruhrgebiet kriegt doch noch ein Happy End! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Hund im Ruhrgebiet findet nach über zwei Jahren ein neues Zuhause

Gar nicht so einfach, für die Kangal-Hündin ein neues Zuhause zu finden. Sogar bei „Tiere suchen ein Zuhause“ wurde sie im Oktober 2021 vorgestellt. Viele Menschen nahmen Anteil an dem Schicksal des Vierbeiners. Auf Facebook teilte das Tierheim Recklinghausen nun die freudige Botschaft: Jessie wurde erfolgreich vermittelt!

Mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“ verabschieden die Mitarbeiter des Tierheimes die Hündin. Dabei wissen sie noch ganz genau, wie lange Jessie bei ihnen war: ganze 926 Tage! (jdo)