Mann geht mit Hund im Ruhrgebiet Gassi – er wird es für immer bereuen

Gassi-Runde mit Folgen im Ruhrgebiet!

Christoph Klosa ist am Donnerstag (2. Oktober) mit seinem Hund in Bottrop spazieren gegangen. Später am Abend dann die bittere Erkenntnis: Der Ehering ist weg! Jetzt bitten er und seine Frau Jessica verzweifelt um Hilfe. Doch wurde der Ring womöglich ganz woanders verloren?

Mann verliert Ehering im Ruhrgebiet

Der Hunde-Halter geht davon aus, dass er seinen Ehering auf der Gassirunde verloren hat, die in rund um den Prosperberg und der Umgebung in Batenbrock verloren hat. Zweimal sei das Ehepaar daraufhin die Route abgelaufen, um das verbindende Schmuckstück zu finden. Doch dabei sei der Ring nicht wieder aufgetaucht.

++ Bußgeld-Betrug im Ruhrgebiet! Stadt warnt vor dubioser Nachricht ++

In einer lokalen Facebook-Gruppe bittet Jessica Klosa um Unterstützung: „Wir bitten Euch, falls ihr dort heute spazieren geht, die Augen offen zu halten.“

„Das gibt einen langen Spaziergang mit der Sonde“, kommentiert ein Bottroper. Vielleicht ergebe sich daraus ja sogar ein neues Hobby. Auf Nachfrage von DER WESTEN liefert sie eine Route mit, auf der ihr Mann mit dem gemeinsam Hund spazieren war:

Auf dieser Route ging der Ehering verloren. Foto: Screenshot Google Maps

++ Lotto-König Chico weiß, welche Leute auf seinen Ferrari geschossen haben – und hat nur eine Bitte ++

Ehering doch bei Rewe verloren?

Weil ihrem Ehemann der Verlust des Rings erst spät am Abend auffiel, sei auch möglich, dass er ihn beim Einkaufen im Rewe-Markt Gödecke (Horster Straße) verloren haben könnte. „Wir fragen regelmäßig beim Rewe Gödecke nach, ob nicht doch ein Ring gefunden wurde“, erklärt Jessica im Gespräch mit DER WESTEN.

Mehr Themen:

Doch bislang ohne erfolgreiche Rückmeldung. Doch eine Bottroperin macht Hoffnung: „Ich hatte meinen Ring einmal bei Aldi verloren. Da ich nur Zwiebeln gekauft hatte, ging ich da zuerst suchen. Ich hatte Glück. Ich denke, als ich das Netz rausgezogen habe, streifte ich ihn ab. Unten in der großen Kiste lag er“, erklärt die glückliche Finderin und drückt die Daumen, dass auch dieser Fall glücklich endet.

Links im Bild der verlorene Ehering. Foto: Jessica Klosa

Wer den Ehering finde, möge ihn bitte im Fundbüro oder bei Rewe Gödecke abgeben und Jessica Klosa über Facebook kontaktieren. Hier geht es zu ihrem Profil >>>