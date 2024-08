Hund in NRW beim Tierarzt sitzen gelassen – der Grund ist unfassbar

Es heißt immer, der Hund sei der beste Freund des Menschen – doch wenn es dann wirklich darauf ankommt, werden viele Tiere von ihren Herrchen oder Frauchen eiskalt sitzen gelassen. So ging es auch einem Hund in Witten in NRW. Nicht nur, dass das Tier krank war: „Lumpi“ wurde auch in den schwersten Stunden seines Lebens von seinen Liebsten verlassen.

Der Hund lebt deshalb jetzt im Tierheim Witten, das über die Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ auf den armen Waisen aufmerksam macht.

Hund in NRW vom Veterinäramt zum Arzt geschickt

In einem kurzen Clip auf Facebook wird die Geschichte von dem Hund in NRW erzählt. Der 10-jährige Lumpi hatte wohl so starken Husten, dass Unbekannte einen Hinweis ans Veterinäramt gaben. Die Behörde ordnete anschließend den Tierarzt-Besuch an. Die Halter von Lumpi gingen davon aus, dass das Amt deshalb auch die Rechnung für die Behandlung bezahlen würde – als sie selbst zur Kasse gebeten wurden, hauten sie eiskalt ohne ihren Vierbeiner ab.

„Das wäre Grund genug für Lumpi, das Vertrauen in die Menschen zu verlieren“, heißt es bei „Tiere suchen ein Zuhause“ mitfühlend. Doch glücklicherweise denke der Hund gar nicht daran, sondern „guckt nur nach vorne und freut sich auf sein neues Zuhause!“

Hund in NRW: „So treulos sind nur die Menschen“

Das Schicksal von Lumpi sorgt trotzdem für Mitgefühl, in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag drücken viele Tierfreunde ihre Emotionen aus. „So treulos sind nur die Menschen“, findet etwa eine Frau. Eine andere schreibt: „Der Lumpi hat bestimmt gedacht, Gott sei Dank bin ich die los. Hoffentlich findet der Schatz ein tolles zu Hause.“

Die Chancen könnten gut stehen, dass der Hund nicht lange im Wittener Tierheim bleiben muss. Er hat zwar ein paar „Zipperlein und braucht täglich Tabletten“, ist ansonsten aber genügsam und ruhig. Dazu kann er auch alleine zu Hause bleiben und läuft gut an der Leine. Laut „Tiere suchen ein Zuhause“ ist Lumpi so besonders für Hundeanfänger oder Senioren geeignet. Mehr Infos zu ihm findest du hier.