Hund in NRW: Schock beim Spaziergang – plötzlich wird der Vierbeiner vom Erdboden verschluckt

Der Spaziergang mit ihrem Hund wurde für eine Besitzerin aus NRW zum Alptraum. Als sie mit ihrem Vierbeiner auf einem Feld spazieren geht, verschwindet dieser.

Die Feuerwehr aus Witten in NRW wurde hinzugezogen, um der Frau zu helfen und den Hund zu befreien.

+++ Hund schaut jeden Abend in Gully – plötzlich ist der Grund allen klar +++

Hund: Gewaltiger Schock bei Spaziergang

Am Samstag gegen Mittag machte sich die Frau mit ihrem Hund auf zu einem Spaziergang. Auf einem Feldweg brach das Tier plötzlich in ein Loch im Boden ein und fiel in einen überwucherten Kanalschacht.

-----------------------------

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

-----------------------------

Aus einem Pressebericht der Feuerwehr in Witten geht hervor, dass die Frau die Öffnung des Schachtes freilegte und ihren Hund in knapp drei Metern Tiefe im Wasser stehen sah. Allein war es ihr nicht möglich den Vierbeiner zu befreien, also rief sie die Feuerwehr zur Hilfe.

Diese konnten den Hund an seinem Tragegeschirr aus der Kluft befreien. Zwar durchnässt, aber wohlauf konnte er gerettet werden.

Der Feuerwehr gelang es den Hund aus dem drei Meter tiefen Loch zu befreien. Foto: Stadt Witten Feuerwehr

Bei einer vorsorglichen Untersuchung bei einem Tierarzt stellte sich heraus, dass das Tier den Vorfall unversehrt überstanden hat. Der Hund und sein Frauchen sind noch einmal mit einem Schrecken davongekommen.

---------------------------

weitere Nachrichten zum Thema Hund:

Hund in Bayern: Junge (13) nachts von Schreien geweckt – dann kommt es zu brutalen Szenen

Hund: Tierheim will alte Vierbeiner vermitteln – und greift zu DIESEM Trick

Hund: Vierbeiner geht in den Garten – was dann passiert, ist der blanke Horror

---------------------------

Nun kümmert sich die Polizei um die Sicherung des Schachtes. (neb)