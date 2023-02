Hund in NRW: Horror-Fund in Waldstück! Er sollte allen Tierfreunden eine Warnung sein

Tierhalter müssen jetzt besonders aufpassen. Denn beim Spaziergang mit deinem Hund in NRW droht eine tödliche Gefahr. Die Kreispolizeibehörde in Wesel warnt nun alle Tierliebhaber und -Besitzer.

In Neunkirchen-Vluyn solltest du deine Umgebung und deinen Hund in NRW genau im Blick haben. Sonst könnte es noch passieren, dass dein Tier etwas frisst und beim Tierarzt landet. Auch in Gelsenkirchen gibt aktuell eine Warnung.

Hund in NRW: Tödliche Gefahr!

Tierhalter wissen jetzt vermutlich schon, worum es geht. Offenbar hat eine unbekannte Person mit Hass auf Lebewesen in Neunkirchen-Vluyn einen Köder ausgelegt. Einer Spaziergängerin war ein verdächtiges Stück Fleisch in einem Waldgebiet an der Drüenstraße aufgefallen.

Schon knusprig gebraten und köstlich duftend wäre das sicherlich für jedes Tier ein Leckerbissen gewesen. Doch Vorsicht: Darin steckte eine tödliche Überraschung. Und zwar hatte jemand das gute Stück präpariert. In der Mitte des Fleisches befand sich eine scharfe Rasierklinge. Den Köder legte die Person dann in dem Wald aus – und nahm dabei in Kauf, dass ein ahnungsloses Tier ihn fressen und daran sterben könnte.

Präpariertes Fleischstück

Bei Fund an Polizei wenden

Die Kreispolizeibehörde Wesel warnt deshalb alle Hundebesitzer, besonders aufmerksam beim Gassigehen zu sein. Vor allem in dem genannten Bereich könnten noch mehr derartige Fallen lauern. Den besagten Köder hat bereits eine Bekannte der Zeugin entsorgt. Zu Hause entdeckte sie darin die tödliche Gefahr. Denn auf den ersten Blick war die Rasierklinge gar nicht zu sehen.

Wer in Neukirchen-Vluyn weitere solche Köder findet, kann diese bei der Polizeiwache Moers unter der Telefonnummer 02841 1710 melden – und sollte sie natürlich zum Beweis aufbewahren und damit kein Tier davon nascht. Nicht immer muss es eine Rasierklinge sein, oft greifen die Täter auch zu Gift. Da reicht es manchmal schon aus, wenn ein Tier nur einmal kurz daran leckt. In anderen Städten kannst du dich natürlich an die jeweiligen Polizeistellen wenden.