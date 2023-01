Hund in NRW steht plötzlich vor fremder Haustür – Frau wünscht sich, sie hätte nie aufgemacht

Die meisten Menschen werden schwach, wenn sie in süße Hundeaugen blicken. Auch eine Seniorin in Witten (NRW) verliebte sich sofort, als plötzlich ein fremder Hund vor ihrer Haustür stand. Doch der kleine Vierbeiner war nicht alleine.

Ein Mann behauptete, dass der Hund ihm zugelaufen sei. Nun suche er nach dem Halter und erkundige sich in der Nachbarschaft. Doch in Wahrheit verfolgte er ganz andere Absichten.

Hund in NRW wird für fiese Masche missbraucht

Gegen 16.45 Uhr soll es bei der 71-jährigen Frau an der Wohnungstür an der Straße „Hellweg“ in Witten geklopft haben. Als die Seniorin die Tür öffnete, stand plötzlich ein Unbekannter mit einem kleinen Hund vor ihr. Der Mann habe gefragt: „Ist das ihr Hund?“. Der Vierbeiner sei ihm zugelaufen und er suche nun nach dem Halter.

Zudem bat der Mann nach etwas Wasser für die Fellnase. Die ältere Dame wollte der Bitte nachkommen und ging dafür in die Küche. Dabei ließ sie ihre Wohnungstür einen Spalt weit geöffnet. Als sie kurze Zeit später wieder zurückkam, befanden sich der Unbekannte sowie ein weiterer Mann bereits im Wohnungsflur der Seniorin. Als sie die Hausherrin bemerkten, eilten sie fluchtartig aus der Wohnung. Die Zeit nutzten sie jedoch, um die Räumlichkeiten zu durchsuchen und mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld einzukassieren.

Polizei sucht nach Zeugen

Die 71-Jährige alarmierte die Polizei und konnte zumindest eine detaillierte Beschreibung der Täter abgeben. Die beiden Trickdiebe seien etwa 30-35 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß. Beide haben eine dickliche Statur und ein rundes Gesicht. Auffällig sei, dass beide Tatverdächtigen sich sehr ähnlich sehen sollen. Der erste Mann war bekleidet mit einer weißen Winterjacke, einer weißen Kappe und einer dunklen Hose. Der zweite Mann trug dunkle Kleidung.

Nun suchen die Beamten nach weiteren Zeugen. Wer hat an besagter Örtlichkeit oder im Umfeld etwas beobachtet? Das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 um sachdienliche Hinweise.