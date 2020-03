Hund in NRW zum Sterben ausgesetzt – Tierschützerin entsetzt über DAS, was bei ihm lag: „Ich kriege...“

Velbert. Wenn man hört, was diesem Hund angetan wurde, da blutet einem einfach das Tierliebhaber-Herz. Am 14. Januar wurde ein etwa vier Wochen alter Welpe in Velbert in NRW ausgesetzt. Das Fatale: der kleine Hund war sterbenskrank. Ein Tierschutzverein macht sich nun auf die Suche nach dem Besitzer.

Bisher blieb die Suche nach dem herzlosen Herrchen des kleinen Welpen erfolglos. Per Facebook wendet sich der Tier- und Naturschutzverein Niederberg an die Öffentlichkeit. Sie hoffen, so Hinweise zum Hund zu bekommen.

Hund wurde vor dm in Velbert ausgesetzt

Sie schreiben: „Fundort 42549 Velbert, Heiligenhauser Straße, vor dem dm-Markt. Leider hat er die Nacht nicht überlebt. Alle Bemühungen, den Halter ausfindig zu machen, blieben bisher ergebnislos, deshalb sind wir auf eure Hilfe angewiesen.“

Dazu postet der Verein mehrere Fotos des Vierbeiners. Der Rüde wurde in einer grauen Kiste ausgesetzt. Er lag auf einem grauen Strick-Schal. Was schockiert: Medikamente sowie ein Zettel mit Anweisung zur Dosierung lagen bei ihm.

Der Zettel wurde handschriftlich mit Notizen versehen. Da auf dem Blatt Papier, welches vom Arzneimittel-Hersteller Bayer stammt, Hunde abgebildet waren,sowie Medikamente dabei lagen, ist es mehr als wahrscheinlich, dass der kleine Hund bereits bei einem Tierarzt zur Untersuchung war und dort registriert ist.

Die Geschichte schockiert Tausende Facebook-Nutzer. Ihnen fehlen teilweise die Worte.

Hier einige Kommentare:

„Es zerreißt mir das Herz. Wer um alles in der Welt tut so etwas?“

„Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich hoffe, dass es zur Anzeige kam und dass der 'Besitzer' nie wieder ruhig schlafen kann!!!! ABSCHAUM!“

„Es schockiert mich immer wieder von neuem, was es für herzlose Menschen gibt.“

„Oh nein wie kann man nur? Herzlos, eiskalt.“

Uta Schokolinski vom Tier- und Naturschutzverein Niederberg sagte im Gespräch mit DER WESTEN, dass der Verein den Welpen aufgenommen hätte, wenn er überlebt hätte. Der Hund wurde von der Feuerwehr Velbert nach dem Fund sofort in eine Tierklinik gebracht. Die alarmierten die Tierschützerin. Bereits seit 40 Jahren setzt sich die 66-Jährige für Tiere aller Art ein.

Dabei ist ihr schon viel Schlimmes untergekommen. „Wir haben schon einmal Kitten aus dem Müll geholt. Auch wurden Tiere beim Sperrmüll abgestellt.“

Hund in NRW: Jede Hilfe kam zu spät

Das Tier hatte laut Schokolinski Würmer. „Der Hund war völlig dehydriert. Die Tierärzte konnten keinen Zugang mehr legen. Sie spritzen Medikamente. Aber das half leider nicht mehr“, so die Tierschützerin. Sie ist außer sich. Kann dieses herzlose Verhalten nicht verstehen.

„Ich kriege bei sowas Wut. Da könnte man glatt selbst zum Mörder werden. Diese Unvernunft und Nachlässigkeit ist einfach unvorstellbar.“ Sie sagt, dass Besitzer, wenn sie mit dem Hund oder einem anderen Tier nicht mehr zurechtkommen, sich jederzeit an den Verein wenden können. „Wir nehmen jedes Tier auf. Verlangen aber auch finanzielle Unterstützung. Einen Goldesel haben wir nicht im Keller.“

Über 200 Tiere betreut Schokolinski derzeit mit zwei weiteren Helfern. Von einer Art Baby-Klappe für Tiere hält sie aber nichts. „Man darf es den Menschen auch nicht zu leichtmachen. Wenn sie zum Beispiel merken, dass der Hund als Weihnachtsgeschenk doch keine gute Idee war, sollten sie ihn nicht ohne Konsequenzen weggeben dürfen.“

Einige Hinweise zu dem kleinen Welpen hat sie bereits bekommen. Doch bisher half keiner. „Wir hoffen, dass vielleicht ein Tierarzt oder ein Tierarzt-Helfer seine Handschrift auf dem Zettel wiedererkennt und sich meldet.“

Eigene Recherchen führten bisher ins Nichts. Auch bei Kik hat der Verein schon angefragt, dort wurde die Kiste gekauft, in dem der Hund lag. „Man hätte dafür sämtliches Video-Material der letzten Monate sichten müssen. Ein riesiger Aufwand.“

Der kleine Welpe befindet sich nun in der Pathologie in Krefeld. Aber die Suche nach dem herzlosen Besitzer geht weiter.

Falls du Hinweise zum Hund oder seinem Besitzer hast, melde dich per Facebook bei Uta Schokolinski. Oder per E-Mail an tiereinnot@aol.com sowie telefonisch unter 0171/ 541 5341.