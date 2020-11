Hund in NRW: Peta reagierte jetzt auf den Angriff auf einen Vierbeiner. (Symbolbild)

Hund in NRW: Unbekannter schießt auf unschuldiges Tier – jetzt schalten SIE sich ein

Die Tat sorgte vor wenigen Tagen für großes Entsetzen: Eine Frau fand ihren Hund jaulend in einem Vorgarten in Marl (NRW). Das Tier war schwer verletzt, ein Unbekannter hatte es offenbar mit einem Luftgewehr beschossen.

Die Polizei leitete daraufhin die Ermittlungen ein und suchte nach Zeugen. Jetzt hat sich auch Peta eingeschaltet.

Hund in NRW: Unbekannter schießt auf unschuldiges Tier – Peta reagiert

Vergangenen Mittwoch rief eine Frau die Polizei, weil ihr Hund offensichtlich Opfer eines Angriffs geworden war. Sie hatte ihr Tier, welches wegen seiner Verletzung laut schrie, in einem Vorgarten in Marl (NRW) entdeckt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bat Zeugen, Verdächtiges und Hinweise zu einem Tatverdächtigen zu melden. <<< Mehr dazu liest du hier >>> Und jetzt beschäftigt sich auch die Tierschutzorganisation Peta mit dem brutalen Vorfall.

Sie setzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die den Tierquäler überführen. Zeugen können sich telefonisch unter der Nummer 0711 8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de bei Peta melden - auch anonym.

Tierschutzorganisation fordert harte Strafen

„Es ist erschreckend, wie häufig derartige Übergriffe auf Hunde verübt werden“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Wir verzeichnen fast täglich Fälle, bei denen die Vierbeiner mit Luftdruckwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt werden“, berichtet sie weiter.

Das ist Peta:

Tierrechtsorganisation und Partnerorganisation von Peta USA

Ziel: Aufdeckung von Tierquälerei, die Aufklärung der Öffentlichkeit und die Vermittlung einer achtsamen und respektvollen Lebensweise ein

Gründung 1993

Bekannt für auffällige Aktionen und Proteste

Weitere Partnerorganisationen befinden sich in Asien, Australien, Frankreich, Großbritannien, Indien und den Niederlanden

Peta setze sich dafür ein, dass die Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen würden. Die Tierschutzorganisation fordere deshalb harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. „Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück“, warnt Hoger.



Schließlich heißt es, Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes. Eine solche Tat könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. (nk)