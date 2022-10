Hund in NRW in Sporttasche entsorgt – Tierheim bittet um Hinweise zu grausamem Fall

„Wer kennt Pasas Geschichte?“ Diese Frage kommt vom Tierheim Düsseldorf (NRW), dessen Mitarbeiter nun vor einem traurigen Rätsel stehen. Denn bei ihnen wurde ein toter Hund abgegeben, ein Findling.

Gefunden hatten ihn Spaziergänger in Düsseldorf in NRW. Dort lag der verstorbene Hund in einer Sporttasche im Gebüsch. Wer ihn dort abgelegt hat und wie das Tier zu Tode gekommen ist, weiß keiner. Jetzt sind Zeugen gefragt!

Hund in NRW tot zurückgelassen

Am Montag, den 24. Oktober, fanden Spaziergängerinnen das tote Tier in einer schwarzen Sporttasche. Unbekannte hatten ihn an der Düssel-Böschung an der Binterimstraße Ecke Karolingerstraße ins Gebüsch gelegt. Besonders auffällig dabei: Die Tasche war noch halb offen – ein Beinchen lugte daraus hervor.

Die Rasse des Vierbeiners hat das Tierheim Düsseldorf bis jetzt nicht mitgeteilt, aber bei ihm handele es sich um einen weißen Rüden mit grauen Flecken, der circa 45 Kilogramm schwer sei. Zudem habe er einen niederländischen Chip implantiert.

Hund in NRW: Wer kennt Pasa?

Unter dem Facebook-Post des Tierheims türmen sich die Kommentare maßlos entsetzter Tierfreunde. „Das ist so traurig“, schreibt einer. „Wie kann man nur einen treuen Wegbegleiter so würdelos entsorgen?“ Diese Frage stellen sich viele.

Auf der eigenen Facebook-Seite teilt das Tierheim gleich mehrere Bilder des toten Tieres. Auf einem ist der Kopf des Vierbeiners gut zu erkennen. Aber Vorsicht, die Fotos sind nichts für schwache Nerven. Doch wer Pasa kennen könnte, sollte sie sich zur Sicherheit ansehen. Sollte dir das Tier bekannt vorkommen, dann melde dich beim Tierheim. Hinweise zu dem Tier und seinem Halter nimmt das Tierheim unter der E-Mail-Adresse info@tierheim-duesseldorf.de entgegen.