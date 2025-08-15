Familie will Hund aus NRW nicht mehr – Worte von Tierheim gehen ans Herz

Wer ein eigenes Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein vollwertiges Familienmitglied. Doch einigen Tierbesitzern wird der Vierbeiner schnell zur Last – vor allem, wenn er nicht so pariert, wie man es sich vorstellt. Ein Hund landete deswegen jetzt im Tierheim Witten (NRW).

Chesters Besitzer waren mit der Erziehung des Hundes überfordert. Nun ist er im Tierheim Witten (NRW) untergebracht. Die Mitarbeiter haben jetzt rührende Worte für den Vierbeiner gefunden.

Chester ist kein hoffnungsloser Fall

„Chester ist ein wunderschöner Cane Corso Mix Rüde, geboren im März 2021, mit einer stolzen Schulterhöhe von 59 cm. Er kam als Abgabetier zu uns, weil seine bisherigen Besitzer mit seiner Erziehung überfordert waren. Und so stand er plötzlich da – ein junger Hund, der nie richtig lernen durfte, wie schön das Zusammenleben mit Menschen sein kann“, heißt es in einem Instagram-Beitrag.

„Doch Chester ist kein hoffnungsloser Fall – ganz im Gegenteil: Seit seinem Einzug ins Tierheim hat er bereits viel gelernt. Er ist aufmerksam, lernwillig und zeigt uns jeden Tag, dass er verstanden werden möchte. Was er braucht, sind Menschen, die ihn mit liebevoller Konsequenz führen, ihm klare Strukturen geben und ihm zeigen, wie Vertrauen entsteht“, heißt es weiterhin.

„Zeit, Geduld und Herz“

Im Tierheim zeige sich Chester ruhig und freundlich. Zu seiner Pflegerin habe er bereits eine enge Bindung aufgebaut. „Er genießt ihre Nähe, holt sich seine Streicheleinheiten ab und begegnet ihr offen und aufgeweckt.“

Mit Hündinnen vertrage sich Chester in der Regel gut, bei Rüden entscheidet die Sympathie. „Für Chester wünschen wir uns aktive Menschen mit Hundeerfahrung, die bereit sind, Zeit, Geduld und Herz zu investieren – und die ihm die Chance geben, endlich anzukommen. Eine Hundeschule wäre auf seinem weiteren Weg sicher eine wertvolle Unterstützung, da Hundebegegnungen manchmal eine Herausforderung darstellen.“ Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Chester schon bald ein neues Zuhause finden wird.