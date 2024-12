Hund in NRW leidet Höllenqualen – Tierheim verzweifelt! „Belastet uns“

Die Mitarbeiter in Tierheimen in NRW erleben tagtäglich dramatische Tierschicksale, die zu Tränen rühren. Nun geht es um Hund Ako, der sein Leben lang Schmerzen erleiden musste. Um ihm zu helfen, startet das Tierheim jetzt einen Hilferuf.

Das Tierheim Bonn kümmert sich um Hunde, Katzen, Kleintiere sowie Vögel und versucht, jedes Tier in ein neues Zuhause zu vermitteln. Viele Tiere kommen aber auch krank im Tierheim an und die Pfleger päppeln die tierischen Schützlinge wieder auf, bis sie vollends genesen sind.

Hund erleidet Höllenqualen

Einer dieser Schützlinge ist Hund Ako. Der Sharpei-Mix kam Ende August als Trennungsopfer ins Bonner Tierheim. Nun postet das Tierheim einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“, in dem es auf Akos Schicksal aufmerksam macht – und um Hilfe bittet. „Von Beginn an zeigte sich, dass Ako massive Hüftprobleme hat“, schreibt das Tierheim unter den Beitrag. „Schmerzfreies Laufen war nicht möglich“!

Die Pfleger brachten Ako sofort zu einem Spezialisten, der schnell feststellte: Der Hund muss an der Hüfte beidseitig operiert werden. Eine Schockdiagnose für die Tierpfleger! Und nicht nur die Schmerzen, die der Rüde wohl sein ganzes Leben erleiden musste, lassen einen schlucken. Denn die Kosten für die Operation liegen bei unfassbaren 950 bis 1.000 Euro pro Seite!

Tierheim bittet um Hilfe

Um die Kosten für Akos Operation stemmen zu können, bittet das Tierheim Bonn daher um Hilfe. „Diese Summe belastet uns als Tierheim zusätzlich zu den ohnehin schon stark angestiegenen Tierarztkosten enorm“, heißt es in dem Beitrag. Daher bittet das Tierheim um Spenden für die Operation des Hundes.

„Jeder noch so kleine Beitrag hilft uns bei der Bewältigung der OP-Kosten“, schreibt das Bonner Tierheim unter den Beitrag. Der erste Termin für Akos Operation ist der 11. Dezember. Bis dahin hoffen die Pfleger, die enorme Geldsumme zusammenzukriegen und die Kosten der Operation mittels Spenden zu stemmen. Der Hund soll so die Chance auf ein glückliches Leben, in dem er schmerzfrei laufen kann, bekommen.