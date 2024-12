Hund in NRW erhält Post ins Tierheim – beim Inhalt klappt Pflegern die Kinnlade herunter

Die Mitarbeiter in Tierheimen erleben tagtäglich witzige, traurige oder auch rührende Situationen rund um die Fellnasen. So sind auch die Pfleger in einem Tierheim in Bottrop baff, als Hund Misha auf einmal Post bekommt.

Ein Paket für einen Hund – das erlebt man nicht alle Tage. Und als die Mitarbeiter des Bottroper Tierheims einen Blick in den Pappkarton werfen, können sie es kaum fassen. Hier hat jemand sich extra was für Misha einfallen lassen.

Hund Misha bekommt Post

„Post für Misha. Ein herzliches Dankeschön schicken wir nach Karlsruhe“, heißt es in dem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“. Hier haben die Tierfreunde Bottrop e.V. ein Foto des Paktes für den Hund gepostet. In dem Paket liegen zahlreiche Leckereien für das Tier. Von Kauknochen bis hin zu Leckerchen – hier ist alles, was Mishas Hundeherz begehrt.

Das Paket sei von weit weg aus Karlsruhe gekommen. Trotzdem ist der Inhalt explizit an den Hund adressiert: „Für Misha“ steht in dem Pappkarton geschrieben.

„Wie schön!! Das hat der hübsche Kerl auch verdient!!“, schreibt eine Userin unter den Beitrag. „Traurig genug, dass er nun schon so viele Jahre im Tierheim verbringt…“. So hat Hund Misha sich sein Paket wohl verdient und kann es sich ordentlich schmecken lassen!