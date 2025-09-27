Hund in NRW hilflos seinem Schicksal überlassen – „Fehlen einem die Worte“

Der Hund ist der beste Freund des Menschen, heißt es zumindest. Doch manchmal verhalten sich Menschen ganz anders.

Auch in diesem Fall wurde ein Hund in NRW einfach seinem Schicksal überlassen. Andere Menschen können nicht fassen, wie manche Halter mit ihren Tieren umgehen.

Hund in NRW einfach seinem Schicksal überlassen

Hunden geht es meist nur so gut, wie es ihre Herrchen zulassen. Manche kümmern sich rührend um ihre Vierbeiner und sehen sie wie ein weiteres Familienmitglied, andere behandeln sie sehr schlecht. So wie auch in diesem Fall.

++ Tierheim in NRW kassiert Bratwurst-Ohrfeige: „Merkt ihr selber, oder?“ ++

Von diesem berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück auf seiner Facebook-Seite. „Da war jemand offensichtlich nicht mehr gewollt…“, heißt es leider treffend zu Beginn des Posts. „Was Caruso genau verbrochen hat, werden wir wohl nie herausfinden. Er wurde in Kalk an einer Parkbank angebunden gefunden und trug einen Maulkorb. Eine Abgabe-Anfrage zu dem Hund gab es bei uns nie“, heißt es in dem Post weiter.

++ Hund in NRW erlebt Schreckliches – Tier tagelang ohne Futter eingesperrt, weil seine Halterin stirbt ++

Hund in NRW sucht neues Zuhause

Der Vierbeiner hat einen rumänischen Chip und soll etwa elf Monate alt sein. Er zeige ein „ambivalentes Verhalten, was bestimmt aus Unsicherheit rührt.“ Doch von Tag zu Tag fasse der Hund immer mehr Vertrauen. Bald soll er deswegen auch auf der Homepage des Tierheims vorgestellt werden, um möglichst schnell ein neues Zuhause zu finden. „Wir nehmen nämlich nicht an, dass sein Besitzer in schmerzlich vermisst und zurückhaben möchte.“

Weitere spannende News:

Viele Hunde-Liebhaber können nicht glauben, dass Halter so mit ihren Tieren umgehen. „Da fehlen einem immer wieder die Worte“, schreibt eine Frau. Und eine andere: „Der arme Schatz, er hat großes Glück, dass ihr ihn gefunden habt. Es macht mich immer wieder sehr traurig, wozu Menschen fähig sind.“ Bleibt zu hoffen, dass der Vierbeiner bald einen liebevollen Halter bekommt.