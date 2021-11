Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund in NRW in entsetzlichem Zustand im Tierheim abgegeben – kaum zu glauben, wie Boo heute aussieht

Moers. Dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven. Als Hund Boo (12) aus NRW im Juli im Tierheim Moers abgegeben wurde, bestand der weibliche Bulldoggen-Mischling eigentlich nur noch aus Haut und Knochen.

Hund in NRW: Boo wurde in einem entsetzlichem Zustand im Tierheim Moers abgegeben. (Archivbild) Foto: Tierheim Moers

Das Tierheim aus Moers befürchtete damals das Schlimmste. Doch rund vier Monate ist der damals völlig abgemagerte Hund aus NRW kaum mehr wiederzuerkennen.

Hund aus NRW war völlig abgemagert – SO sieht sie heute aus

„Sie war damals dem Tod näher als dem Leben ... brachte keine 14 kg auf die Waage“, erinnern sich die Tierpfleger. Für die Mitarbeiter aus dem Tierheim Moers ein Unding. Warum für sie damals eine Grenze überschritten war, erfährst du hier >>>

Doch jetzt gibt es endlich gute Nachrichten rund um Hündin Boo. Sie hat es tatsächlich geschafft und steht mittlerweile wieder voll im Saft. Und das ist noch nicht alles.

Hündin Boo aus dem Tierheim Moers hat wieder ihr Optimalgewicht erreicht. Foto: Tierheim Moers

Abgemagerter Hund aus NRW bekommt neues Zuhause

So teilte das Tierheim Moers jetzt mit, dass Boo ein neues Zuhause gefunden hat. „Wir freuen uns riesig, dass es Boo so gut geht und sie mit ihren Besitzern ihr neues Leben in vollen Zügen genießt“, schreiben die Tierpfleger bei Facebook.

Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg. Nach zahlreichen Untersuchungen wurde ein zu enger Übergang zwischen Magen und Darm festgestellt worden, weshalb der Hund keine feste Nahrung zu sich nehmen konnte.

„Das war die Erklärung für das vom Vorbesitzer geschilderte, ständige Erbrechen, das zu Boo's körperlichem Zustand geführt haben sollte“, erklärte das Tierheim Moers.

Boo bekommt mittlerweile püriertes Nassfutter und darf in Absprache mit dem Arzt hier und da sogar ein Leckerchen bekommen. „Sie wiegt nun gute 22 Kilogramm und hat damit ihr Optimalgewicht erreicht“, freuen sich die Mitarbeiter aus dem Tierheim Moers.

Hund Boo aus NRW operiert

Wegen vorhandener Tumore musste Boo allerdings noch einmal unters Messer. Der Eingriff an der Gesäugeleiste war erst möglich, nachdem die Hündin wieder zugelegt hatte. Die gute Nachricht der neuen Besitzer, teilt das Tierheim Moers mit Freude: „Sie hat alles gut überstanden.“

Einen besonderen Dank richten die Tierpfleger an sie und alle, die einen älteren Hund mit Vorerkrankungen bei sich aufnehmen. „Wir wissen, dass die Entscheidung für ein solches Tier und das anschließende Zusammenleben kein Spaziergang ist ... viel Erfahrung, Geduld und Ausdauer abverlangt.“

