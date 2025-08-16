Hund „Baloo“ versauert in NRW-Tierheim – jetzt rückt Martin Rütter persönlich an

Sein Blick ist aufmerksam, beinahe fordernd. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, wie viel Energie in Hund „Baloo“ steckt.

Der Vierbeiner sitzt schon „seit einer gefühlten Ewigkeit“ im Tierheim Lüdinghausen (NRW) fest. Dort wartet er sehnsüchtig darauf, dass sich endlich jemand in ihn verguckt. Ein Hunde-Freund mit Erfahrung sollte es aber schon sein. Anders lässt sich nicht erklären, dass Martin Rütter extra wegen „Baloo“ zum Tierheim in NRW gefahren ist.

Hunde-Profi Martin Rütter in NRW-Tierheim

Fröhlich, klug und treu. So beschreibt das Tierheim Lüdinghausen den weißen Labrador-Mix, der in Spanien bei einer Frau gelebt hat, die sich die Haltung von „Baloo“ irgendwann nicht mehr leisten konnte. Und so landete der Rüde letztlich im Tierschutz in NRW.

Nicht nur in der Hunde-Schule glänze „Baloo“. Im Prinzip sei er draußen der perfekte Begleiter: „aufmerksam, lernwillig und voller Lebensfreude“. Doch sein aufgeweckter Geist hat auch seine Schattenseiten, weswegen er mittlerweile Teil der TV-Serie „Die Unvermittelbaren“ mit Hunde-Profi Martin Rütter ist.

Draußen hui, drinnen puh

Denn in den eigenen vier Wänden verhalte sich der Labrador-Mix häufig sehr dominant. Es brauche eine Person, die ihm auf liebevolle, aber bestimmte Art zeigt, wo seine Grenzen liegen. Das würde „Baloo“ dann auch schnell verstehen und umsetzen. Schließlich wolle er immer gefallen.

Doch ein Hund für Anfänger ist der Rüde deshalb nicht. Doch das Angebot kann sich sehen lassen: Wer „Baloo“ übernimmt, der kann auf Wunsch Hilfe vom Team um Martin Rütter bekommen. Tierfreunde sind deshalb zuversichtlich, dass sich bald der oder die Richtige meldet: „Das klappt bestimmt, Baloo! Ich drücke ganz fest die Daumen!“, schreibt eine bei Facebook. Na, dann drücken wir doch mal mit…

