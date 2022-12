Hund in NRW einfach zurückgelassen – letzte Worte seines Besitzers sind unsagbar traurig

2022 ist in seinen letzten Zügen. Es ist die Zeit, auf die emotionalsten Geschichten des Jahres zurückzublicken. Viele hat im Juli das Schicksal von Hund Eddie aus NRW bewegt. Der Vierbeiner hatte gerade erst ein neues Zuhause gefunden. Aber dann kam plötzlich alles anders.

Denn der neue Halter gab den dreijährigen Hund in einer Pflegestelle ab mit dem Versprechen: „Nur für kurze Zeit.“ Die Begründung des Halters konnten alle Beteiligten nachvollziehen. Doch es vergingen erst Tage und dann Wochen. Danach war klar: Eddie musste zurück ins Tierheim in NRW.

Hund in NRW abgegeben – Halter über alle Berge

Sein Besitzer hatte bei seiner Verabschiedung bewegende Worte von sich gegeben. Er müsse Eddie zwischenparken, weil er den Menschen in der Ukraine helfen wolle. Zuvor „Leider brach der Kontakt ab, die Handynummer ist nicht mehr erreichbar und der Mann meldete sich auch nicht mehr“, teilte das Tierheim Köln-Zollstock seinerzeit mit.

Unklar ist, ob dem Mann im Kriegsgebiet etwas zugestoßen sein könnte. Oder ob es möglicherweise einen anderen Notfall gab. Doch da ein Blick in die Vergangenheit dem zurückgelassenen Hund nicht helfen konnte, blickte das NRW-Tierheim voller Zuversicht in die Zukunft. Über Facebook suchten die Mitarbeiter nach einem neuen Zuhause für den Malinois-Rüden.

Was du über Hund Eddie aus NRW wissen musst

Die Pflegestelle erklärte sich zunächst bereit, Eddie bei sich weiter aufzunehmen. Damit der Hund nicht schon wieder ins Tierheim müsse, wo er vor lauter Artgenossen zu gestresst sei. Doch auch nicht jeder Interessent wäre geeignet für Eddie: „Das ideale Zu Hause für Eddie wären Menschen, die Rasseerfahrung mitbringen und den Mix der Charaktereigenschaften zu schätzen aber auch zu händeln wissen“, sagt die Hunde-Trainerin, die mit Eddie zusammenarbeitet und weiter: „Eddie braucht Menschen mit Führungskompetenz, die aber daraus bestehen sollte, ihm weiter zu zeigen, dass das Leben schön ist aber ihm auch klarmachen, dass man sich dafür an Grenzen halten muss, die unumstößlich sind. Außerdem sollten seine neuen Menschen unbedingt im Alltag eher ein entspanntes, ruhiges Leben führen, das Eddie sichere, wiederkehrende Rituale gibt, an denen er sich orientieren kann.“

Ähnlich sieht es auch die Übergangs-Pflegestelle: „Er muss konsequent seinen Platz in der Beziehung zugewiesen bekommen, um zu vermeiden das er alles andere abschirmen möchte.“ Du möchtest Eddie ein neues Zuhause geben? Dann melde dich doch beim Tierheim Köln-Zollstock unter der Nummer 0221 / 38 18 58 oder per Mail an: info@tierheim-koeln-zollstock.de.