Einfach nur traurig, was einem Hund in NRW nun widerfahren ist. Der arme Vierbeiner wurde in einem Tierheim abgegeben. Die Mitarbeiter des Tierheims sind schockiert. Es ist ein trauriger Anblick, der sich ihnen bietet – und das offenbar nicht zum ersten Mal. Der Hund in NRW sucht nun ein neues, liebevolles Zuhause, bei dem er alles bekommt, was er zu einem schönen Leben braucht.

Hund in NRW eiskalt im Tierheim abgegeben

Der Hund ist der beste Freund des Menschen, heißt es zumindest. Doch manchmal sind die Menschen zu den Tieren alles andere als gut. Tierheime können ein Lied davon singen, wie oft Leute Vierbeiner aus den unterschiedlichsten Gründen einfach abgeben und nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen.

So ist es auch in diesem Fall, von dem das Tierheim Köln-Dellbrück in einem Facebookpost berichtet. In dem Tierheim wurde ein Schäferhund abgegeben. Doch das ist noch nicht alles. „Unglaublich, aber wahr: das ist bereits der fünfte Schäferhund in drei Jahren, der von einem unseriösen Züchter aus Köln-Worringen verkauft und jetzt von seinen Besitzern bei uns abgegeben wurde“, heißt es in dem Post.

Tierheimmitarbeiter wegen Hund schockiert

„Wahrscheinlich wird auch er ein Nachfahre unseres Langzeitbewohners Rex Senior sein, jedenfalls ist sein Rücken genauso krumm gezüchtet. Ein wirklich trauriger Anblick“, schreibt das Tierheim. Nun suche man nach einem neuen Zuhause für den Schäferhund. „Rexi ist ein lieber, aber ziemlich ungestümer, großer Junge, der bisher anscheinend noch gar nichts gelernt hat. Für ihn suchen wir nette Menschen, die ihm mit viel Geduld und Spucke alles Wichtige beibringen und für immer an seiner Seite bleiben“, so das Tierheim.

Auch die Fans des Tierheims sind wegen des Posts schockiert. „Warum darf so ein Individuum züchten und wann endlich werden Qualzuchten verboten“, schreibt beispielsweise eine Frau. Eine weitere: „Wann wird etwas gegen solche Züchter unternommen?“ Bleibt zu hoffen, dass Rex bald ein neues Zuhause findet.