Hund in NRW: Tierheim mit dringender Warnung – DAS kann üble Konsequenzen haben

In NRW müssen zurzeit zahlreiche Hunde die wichtigste Phase ihres Lebens im Tierheim verbringen – dabei haben sie oftmals einen liebenden Halter.

Ein Tierheim in NRW appelliert daher eindringlich. Denn so viele Besitzer könnten ihrem Hund diese bittere Erfahrung ersparen.

Hund in NRW: Tierheim mit wichtigem Appell – „Auch wenn ihr euch schockverliebt“

Wie viele Kinder wünschen sich zu Weihnachten oder an ihrem Geburtstag nicht einen kleinen, süßen Welpen? Einige schaffen es, ihre Eltern irgendwann weichzuklopfen. Um vielleicht ein bisschen Geld zu sparen, wandert der Blick auch schon mal ins Ausland.

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben neun Millionen als Haustiere

Nicht wenige Menschen kommen aus dem Urlaub mit einem Vierbeiner zurück. Doch dabei vergessen die neuen Halter oftmals ein ganz wichtiges Detail: „Auch wenn Ihr Euch im Urlaub schockverliebt: Bringt bitte keine Tiere mit nach Deutschland, ohne dass alle Einreisebestimmung erfüllt sind“, appelliert das Tierheim Köln-Dellbrück nochmal eindringlich auf Facebook.

Hund muss wichtigste Phase seines Lebens im Tierheim verbringen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert

Hund in NRW: Haustiere drei Monate getrennt von Halter

Zurzeit würden sich zwei Hunde und drei Katzen in Quarantäne aus der Türkei in dem Tierheim befinden. Der Grund: Die Haustüre sind ohne gültige Papiere nach Deutschland gereist.

„Im Urlaubsland mag es den Verkäufern, Tierärzten und Zöllnern vielleicht nicht so wichtig sein, aber spätestens in Deutschland wird am Flughafen streng kontrolliert“, betonen die Mitarbeiter.

Ganze drei Monate würden die jungen Tiere mit ihren Herrchen und Frauchen verpassen – und das in dieser so wichtigen Prägephase. Und im schlimmsten Fall ist die Schockverliebtheit dann schon wieder verflogen und die Vierbeiner werden gar nicht mehr abgeholt. (cg)