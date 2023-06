Hund aus NRW erlebt wahre Hölle – Tierheim entsetzt: „Richtige Tragödie“

Herzzerreißende Geschichte rund um einen kleinen Hund aus NRW. Es ist nicht das erste Mal, dass der kleine Pepe im Tierheim landet. Was der Vierbeiner in der Zwischenzeit durchmachen musste, ist schwer zu ertragen.

„Gestern war Mal wieder einer von diesen unzähligen schwarzen Tagen im Jahr“, schütten die Pfleger aus dem Tierheim Herne-Wanne angesichts des Hunde-Schicksals ihr Herz aus. Es komme zwar immer mal wieder vor, dass Tiere nach einer erfolgreichen Vermittlung wieder im Tierheim landen. „Aber in Pepes Fall ist es eine richtige Tragödie.“

Hund in NRW geht durch die Hölle

Vor rund sechs Jahren wurde Hund Pepe von einem liebevollen Ehepaar aufgenommen. „Pepe war von Anfang an sehr stark auf sein Herrchen fixiert, wich ihm nicht mehr von der Seite“, berichtet das NRW-Tierheim. Doch vor einigen Monaten dann der Schock. Pepes Herrchen erlitt einen Herzinfarkt, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Am Ende führte kein Weg mehr am Pflegeheim vorbei.

„Pepe suchte jeden Tag die ganze Wohnung nach seinem über alles geliebten Herrchen ab. Jeden Tag wartete Pepe vor dem Auto der Familie darauf, dass jemand aussteigt.“ Er wollte es nicht wahrhaben, dass seine geliebte Bezugsperson einfach weg ist. Sein Frauchen versuchte die Lücke zu schließen. Mit der Zeit sollte es besser werden. Doch vor einigen Wochen der nächste Schlag: Pepes Frauchen verstarb! „Wir können gar nicht in Worte fassen, wie sehr uns dieses Schicksal mitnimmt.“

Hund Pepe sucht neues Zuhause

Die Hinterbliebenen hätten zwar ihr möglichstes versucht. Doch sie seien dem kleinen Pepe nicht gerecht geworden. Deshalb sucht das Tierheim Herne-Wanne nun nach einem liebevollen Zuhause für den kleinen Hunde-Rentner (10). Der kastrierte Ratonero Bodeguero Andaluz-Mischling sei nicht unverträglich, aber eher ein Einzelgänger. Der etwa zehn Kilogramm schwere Hund sei äußerst verschmust und anhänglich, brauche viel Ruhe und sei sehr sensibel.

Du hast Interesse, den kleinen Pepe bei dir aufzunehmen? Dann melde dich doch beim Tierheim Herne-Wanne unter folgender E-Mail-Adresse: email_an@tierheim-herne-wanne.de.