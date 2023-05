Hund in NRW musste Schreckliches erleiden – Tierheim wird deutlich

Für diesen Hund aus NRW war das bisherige Leben alles andere als einfach. Nun hofft der Vierbeiner auf sein großes Glückslos – und das zuständige Tierheim sendet deutliche Worte an alle Interessenten. Aber eins nach dem anderen.

Bei der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ hatte Djacky zuletzt seinen großen Auftritt. Der Hund aus NRW wurde dort einem großen Publikum vorgestellt und durfte sich von seiner Schokoladen-Seite präsentieren. Derzeit ist er im Tierheim Duisburg untergebracht. Und auch wenn er dort bestens versorgt wird, wünscht er sich nur eines: Er will endlich das große Glückslos ziehen und von lieben Menschen adoptiert werden.

Hund aus NRW will endlich durchstarten

Dass Djacky diese Chance winkt, war für ihn bis vor Kurzem noch nicht abzusehen. Der Hund aus NRW musste die ersten Jahre seines Lebens auf der Straße verbringen. Das Leben auf der Straße ist für Tiere extrem hart. Viele Vierbeiner verhungern dort oder fangen sich schlimme Krankheiten ein.

Djacky hat es jedoch geschafft. Der Husky hat das schwierige Dasein auf der Straße hinter sich gelassen und wird nun im Tierheim Duisburg liebevoll umsorgt. Was den Tierschützern dort sofort auffiel: Djacky ist ein wahrer Ausbruchs-Künstler. Sobald er eine kleine Lücke in Zäunen oder Mauern identifiziert, weiß er sich geschickt durch jene Lücken zu winden. Diese Fähigkeit hat er sich offensichtlich in seiner Zeit als Straßenhund aneignen müssen.

Wer kann diesem Hund ein Zuhause bieten?

Daher macht das Duisburger Tierheim alle potenziellen Interessenten darauf aufmerksam, dass es für Djacky klasse wäre, wenn er in seinem künftigen Zuhause einen ausbruchssicheren Garten vorfindet. Darüber hinaus stellen die Tierschützer klar, dass Djacky ein typischer Husky ist. Das heißt: Er ist sehr aktiv und hat einen enorm starken Willen. Das erfordert von Herrchen oder Frauchen zum einen eine strenge und erfahrene Führung und zum anderen eine ausgiebige Lust auf lange Spaziergänge jeden Tag.

Wer beides mitbringt und sich nun Hals über Kopf in Djacky verliebt hat, darf sich gern beim Tierheim Duisburg melden.