Hund in NRW war sechs Jahre lang angekettet – „Hat nie aufgegeben“

Die Pfleger des Tierheim Herne-Wanne (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale – und manche Geschichten gehen besonders unter die Haut. So auch der Fall von Hund Charly. Was dem Vierbeiner zugestoßen ist, macht nicht nur Tierliebhaber fassungslos.

Das Tierheim Herne-Wanne (NRW) hat Hund Charly bei sich aufgenommen – und ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Zuhause für die Fellnase. Charly hat in seiner Vergangenheit Schreckliches erlebt. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite (rund 10.000 Follower) berichtet das Tierheim von Charlys Geschichte.

Hund in NRW lebte unter schrecklichen Bedingungen

„Sechs Jahre lang war Charly an einer Kette. Sechs Jahre, in denen er kaum mehr kannte als eine kleine Hütte und ein Stück Boden unter seinen Pfoten. Doch Charly hat nie aufgegeben. In seinem Herzen lebt eine große Sehnsucht – nach Nähe, nach Freiheit, nach einem Menschen, der ihn wirklich sieht“, heißt es in dem Social-Media-Post.

„Seit er bei uns ist, zeigt er uns jeden Tag, was für ein besonderes Wesen in ihm steckt: ein schwarz-weißer Wirbelwind voller Lebensfreude, der Spaziergänge liebt, sich gerne bewegt, und mit wachen Augen die Welt entdeckt. Er wurde bereits einmal vermittelt – doch mit den Kindern der Familie passte es nicht. Charly hat bisher wenig Alltag im Haus erlebt und braucht deshalb einen Platz, an dem man ihn sanft und klar durchs Leben führt“, schreibt das Tierheim weiterhin.

Wer möchte Charly ein neues Zuhause geben?

Charly brauche Menschen mit Geduld, Struktur und einem sicheren Gespür. „Menschen, die bereit sind, mit ihm gemeinsam neue Wege zu gehen – sei es beim Spaziergang, beim Spielen oder vielleicht auch in kleinen Trainings- oder Beschäftigungseinheiten.“

Wer Charly die Chance auf ein neues liebevolles Zuhause geben möchte, der kann sich unter der Mail-Adresse Email_an@tierheim-herne-wanne.de melden.