Hund in NRW jahrelang auf Dachboden eingesperrt – der Grund ist unerträglich

Dieses Hunde-Schicksal aus NRW lässt am Guten im Menschen zweifeln. Jahrelang lebte Hunde-Opa Loui (12) in Zwangsisolation. Seit mittlerweile drei Jahren wartet der Schäferhund in einem Tierheim nahe NRW auf ein liebevolles Zuhause.

Doch nicht nur seine Vorbesitzer meinten es nicht wirklich gut mit dem Rüden – auch die Gesundheit ist nicht auf seiner Seite.

Hund aus NRW weggesperrt

Es geschah, als seine Besitzer ein Kind erwarteten. Statt Loui in das junge Familienglück einzubinden, wurde der Hund kurzerhand auf den Dachboden verbannt, berichtet das Tierheim Bückeburg in Niedersachsen an der Grenze zu NRW. Und das nicht nur übergangsweise, sondern über Jahre, wie es in einem WDR-Beitrag bei „Tiere suchen ein Zuhause“ heißt.

Als Tierschützer auf das traurige Schicksal aufmerksam wurden, konnte der Hund schließlich befreit werden. „Bis auf zwei Gassi-Runden am Tag hat er nicht viel erlebt und möchte nun alles nachholen“, erklären die Tierpflegenden des Bückerburger Tierheims.

Hund leidet in Tierheim

Ganz verschmust gebe sich Loui gegenüber deinen Bezugspersonen, sei grundsätzlich unkompliziert im Umgang. Doch wegen seiner altersbedingten Baustellen konnte der Hunde-Opa auch nach drei Jahren noch immer nicht vermittelt werden. Er leide an einer chronischen Ohrenentzündung und müsse damit regelmäßig zum Tierarzt. Außerdem sei er auf Allergiefutter und Schilddrüsentabletten angewiesen. Seine Hüft- und Ellbogendysplasie würden ihn zum Glück auch bei längeren Gassi-Runden nicht behindern.

Das Tierheim Bückeburg sucht jetzt hundeerfahrene Besitzer, die Loui endlich zeigen wollen, was ein liebevolles Zuhause bedeutet. Andere Tiere oder kleine Kinder sollten allerdings nicht mit im Haus wohnen. Zwar verstehe sich der Senior je nach Sympathie mit anderen Tieren. Doch auf seine alten Tage solle der Schäferhund lieber die gesamte Aufmerksamkeit bekommen. Du möchtest Loui bei dir aufnehmen? Dann melde dich beim Tierheim Bückeburg unter der Nummer: 057222/5220 oder per Mail an: tierheim-bueckeburg@tierschutzliga.de