Hund in NRW: „Clyde“ war nicht mehr zu helfen – jetzt hat das Tierheim einen letzten Wunsch

Wie tragisch. Unverständlich, wie kann man einem armen Hund nur so etwas antun kann. Dem Tierheim Bonn in NRW wurde ein vier Monate alter Hund übergeben, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.

Was dann folgte, ist einfach nur traurig.

Hund in NRW: Welpe wird gequält – Passanten schreiten zur Tat

Ende Januar spielte sich in der Bonner Innenstadt eine traurige Szene ab. Zwei Passanten wurden Zeugen davon, wie eine Frau den jungen „Clyde“, wie das Tierheim in NRW ihn später taufte, gegen seinen Willen hinter sich herzog. Der Rüde machte lautstark auf sich aufmerksam und war kaum in der Lage, eigenständig zu laufen.

Kurzerhand entschieden sich die Passanten dazu, der Frau den Hund abzunehmen. Die Retter des jungen Rüden wandten sich an das Bonner Tierarztmobil, welches daraufhin das Veterinäramt benachrichtigte. Bereits kurz nach der Rettung war ersichtlich, dass Clyde unter einer starken Störung des zentralen Nervensystems litt.

Hund: Für den vier Monate alten Welpen "Clyde" kam die Rettung leider zu spät (Symbolbild). Foto: IMAGO / agefotostock

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Obwohl die Ärzte einer Bonner Tierklinik die ganze Nacht versuchten, dem Welpen zu helfen, kam die Rettung leider zu spät.

Hund in NRW: Das wünscht sich das Tierheim Bonn

Über die Vorgeschichte des jungen Rüden ist bis dato nichts bekannt. Nun bittet das Tierheim Bonn in einem Facebook-Post um Hilfe. Wer Informationen darüber hat, wem der Welpe gehörte und woher er stammt, kann sich per E-Mail an hunde@tierheimbonn.de oder telefonisch an 0228 63 69 95 wenden.

Eskalation beim Gassi-Gehen: Ein Streit zwischen Spaziergängern artet aus – mehr dazu liest du hier >>> (jud)

