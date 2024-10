Hund aus NRW überlebt Fenster-Sturz – es folgt ein Spießrutenlauf

Wie kann man einem Tier nur so etwas antun? Diese Frage stellten sich nicht nur die Mitarbeiter des Tierheim Bergheim (NRW) als Lotta vor einiger Zeit zu ihnen kam. Der Vierbeiner überlebte einen Fenster-Sturz – und sucht jetzt ganz dringend ein zuhause!

Das Leben meinte es nicht gut mit Lotta. Der Hund fiel bei seinen alten Besitzern aus dem Fenster – und wurde dann eiskalt von ihnen abgeschoben! Es folgte ein waschechter Spießrutenlauf für den Hund. Im Tierheim Bergheim (NRW) gibt man sich alle Mühe, dass es Lotta gut hat.

Hund aus NRW will endlich raus aus dem Tierheim

„Ach Lotta, jetzt wird es aber langsam mal höchste Eisenbahn, dass du ein Zuhause findest“, schreibt das Tierheim Bergheim in einem Social-Media-Post. „Ihr kennt sie ja alle: es ist die Hündin, die bei ihren Besitzern aus dem Fenster fiel, einfach weitergereicht wurde, zu uns kam, zig Operationen und monatelange Boxenruhe über sich ergehen lassen musste, eine Orthese bekam und allwöchentlich auf dem Unterwasserlaufband trainiert. Kurzum: der größte Pechvogel des Universums.“

Doch damit soll jetzt Schluss sein! Die Cane Corso-Mix-Hündin soll jetzt endlich ihr Glück finden. „Lotta ist den Menschen gegenüber bedingungslos freundlich. Ihre Freude ist manchmal so groß, dass sie sie mit ihrem ganzen Körper zeigt, sie ist wirklich eine Knutschkugel. Mit anderen Hunden ist sie nicht unverträglich, aber beim Spaziergang kann sie schon mal in die Leine gehen, wenn sie jemanden nicht mag. Wegen ihres Temperaments, aber auch wegen ihrer Behinderung möchten wir sie als Einzelhund vermitteln“, betont das Tierheim.

Ruhiges Zuhause gewünscht

Wichtig: Lotta soll in Zukunft so wenig Treppen wie möglich steigen! „Sie hat eine Orthese bekommen, die das Gelenk stabilisieren soll, damit sie schmerzfrei laufen kann. Damit kommt sie sehr gut zurecht, auch das An- und Ausziehen ist kein Problem. Ein eher ruhiges Zuhause, gerne mit älteren Kindern und ohne andere Haustiere, wäre ideal, damit sie nichts hat, woran sie sich hochpushen kann“, wünscht sich das Tierheim für seine Hündin. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Lotta schon bald ihren neuen Besitzer findet.